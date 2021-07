Samsung promet cinq ans de mises à jour de sécurité pour certains appareils d’entreprise

Samsung propose des variantes d’entreprise de certains de ses appareils qui bénéficient d’un traitement spécial. Ils disposent généralement de fonctionnalités supplémentaires pour protéger les données de l’entreprise et seuls les logiciels approuvés par ladite société peuvent être installés sur l’appareil. Et plus important encore, Samsung offre un support plus long par rapport à ses appareils grand public.

La plupart des téléphones et tablettes destinés aux entreprises de Samsung bénéficient de 4 ans de mises à jour de sécurité à compter de la date de sortie, mais le géant de la technologie vient d’annoncer qu’il prolonge cette période d’un an pour certains de ses appareils d’entreprise. Cela inclut les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note20, Note20 Ultra, XCover 5 et Galaxy Tab Active 3.

Tous ces éléments continueront de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles ou trimestrielles cinq ans après leur date de sortie.

