Samsung promet 5 millions USD à la lutte de l’Inde contre Covid-19; Élargit le soutien aux gouvernements, l’équipement médical essentiel transporté par avion

Samsung a promis 5 millions USD (INR 37 Crores) comme contribution à la lutte de l’Inde contre la flambée actuelle de Covid-19, en fournissant des dons aux gouvernements centraux et étatiques, et en stimulant le secteur de la santé avec des équipements médicaux essentiels pour les hôpitaux, dans le cadre de son initiatives de citoyenneté.

Les décisions ont été prises après avoir dûment consulté diverses parties prenantes en Inde et évalué les besoins immédiats des administrations locales.

Samsung fera don de 3 millions USD au Centre ainsi qu’aux États de l’Uttar Pradesh et du Tamil Nadu.

En outre, pour aider le système de santé qui a été sollicité au cours des dernières semaines, Samsung fournira pour 2 millions USD de fournitures médicales, dont 100 concentrateurs d’oxygène, 3 000 bouteilles d’oxygène et un million de seringues LDS. Ceux-ci seront offerts aux États de l’Uttar Pradesh et du Tamil Nadu.

Les seringues LDS ou Low Dead Space minimisent la quantité de médicament restant dans le dispositif après l’injection, optimisant ainsi l’utilisation du vaccin. Les produits existants contiennent une grande quantité de vaccin dans la seringue après utilisation. La technologie a démontré une efficacité jusqu’à 20% supérieure et si les seringues existantes délivraient un million de doses, les seringues LDS pourraient délivrer 1,2 million de doses avec la même quantité de vaccin. Samsung a aidé le fabricant de ces seringues à augmenter sa capacité de production.

De plus, dans le cadre de son initiative en faveur des personnes, Samsung couvrira les frais de vaccination de plus de 50 000 employés et bénéficiaires éligibles en Inde, dans le but de protéger leur vie, à mesure que les doses de vaccin seront disponibles. Cela inclura également tous les consultants Samsung Experience, qui travaillent dans les magasins de vente au détail d’appareils électroniques à travers le pays.

Chez Samsung, la santé, la sécurité et le bien-être des employés sont notre priorité absolue. Pour aider les employés et leurs familles à obtenir des informations et à accéder aux fournitures médicales ainsi qu’aux installations hospitalières et aux soins à domicile, nous avons mis en place des installations et des équipes internes à travers le pays.

En avril 2020, Samsung avait contribué 20 crores INR à la lutte de l’Inde contre la pandémie. Cela comprenait un don au gouvernement central et un soutien à l’administration locale de Noida, où la Société avait fourni aux hôpitaux le matériel médical nécessaire à la campagne de prévention contre la pandémie, comme des milliers de masques préventifs et de kits d’équipement préventif personnel (EPI).

Samsung salue tous les professionnels travaillant sans relâche en première ligne de cette bataille. La famille Samsung, qui comprend nos employés à travers l’Inde et nos partenaires et leurs employés, se mobilisent dans cette bataille contre Covid-19.

