Samsung a dévoilé ses produits phares Galaxy S21 en janvier, mais la société a quelque chose de nouveau dans sa manche. Le constructeur coréen a programmé un nouvel événement Unpacked pour le 28 avril, affirmant que nous devrions nous attendre à «la galaxie la plus puissante», et nous saurons ce qui se cache exactement derrière ce slogan à 10 h HE (14 h UTC).

La bande-annonce suggère une petite boîte Galaxy avec le puissant appareil à l’intérieur, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir du lancement de la série Galaxy Tab S8.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait lancer les ordinateurs portables Galaxy Book Pro et Galaxy Book Pro 360. Ils auront des écrans OLED, une connectivité 5G prête à l’emploi et seront alimentés par des processeurs Core i5 et Core i7, d’où le terme «le plus puissant».

Samsung révèle rarement beaucoup de choses sur ses appareils avant un événement Unpacked, nous devons donc attendre patiemment pendant deux semaines avant de savoir quel est le produit dans la mystérieuse boîte bleue rougeoyante. L’événement sera diffusé en direct sur YouTube et sur le site Web de Samsung.

La source