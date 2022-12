Samsung prévoit désormais de vendre 70% moins d’unités Galaxy A23 5G que prévu initialement

Une histoire intéressante nous vient aujourd’hui de la maison de Samsung en Corée du Sud. La société aurait considérablement réduit son objectif d’expédition pour le smartphone Galaxy A23 5G. Plus tôt cette année, Samsung prévoyait de vendre 12,6 millions d’unités de l’A23 5G, ainsi que 17,1 millions d’unités de l’A23 4G cette année.

Cependant, si un nouveau rapport d’une publication coréenne L’Elec Il faut croire que l’objectif d’expédition nouvellement révisé pour le Galaxy A23 5G est inférieur à 4 millions d’unités. C’est une réduction drastique d’environ 70 % de l’objectif, et la raison pourrait avoir quelque chose à voir avec un problème mystérieux et non divulgué avec ce modèle spécifique.

Selon le même rapport, “une certaine fonctionnalité qui était censée être sur le téléphone a causé de graves problèmes avec le fonctionnement du combiné”, obligeant Samsung à mener une enquête d’un mois sur le problème pour découvrir quel était le problème exact.

Bien que cela ne soit pas directement indiqué, même sous forme de rumeur, nous sommes amenés à croire que ce problème, et l’enquête qui a suivi, pourraient avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle l’A23 4G a été lancé en mars, alors que l’A23 5G n’a touché que le rues en septembre.

Le mystérieux problème sans nom a finalement été résolu, mais “en raison des maux de tête qu’il a causés”, Samsung prévoit de fabriquer moins d’unités de l’A23 5G. L’objectif “moins de 4 millions” pour 2022 est rejoint par un objectif de 5 millions pour 2023.

Si vous êtes intrigué et curieux de savoir comment l’A23 5G s’est avéré, restez à l’écoute pour notre examen approfondi qui est toujours au four mais qui sera entièrement cuit très bientôt.

Source