Samsung prévoit de lancer Android 14 encore plus rapidement

Samsung a été plus rapide que jamais en 2022 pour mettre à jour ses premiers téléphones vers la dernière version d’Android. En poussant Android 13 et One UI 5 sur le Galaxy S22 fin octobre, Samsung estime avoir dépassé la sortie de la mise à jour précédente. Le géant coréen de la technologie ne s’arrête pas là, cependant, et prévoit d’être encore plus “rapide” pour des versions comme Android 14.

Dans un article de blog partagé aujourd’hui, Samsung était fier d’annoncer qu’il avait sorti Android 13 deux mois seulement après que Google l’a lancé dans le monde et sur les téléphones Pixel. Avec Android 12, le délai semble en fait plus court, car Google a attendu octobre pour le publier. Cependant, la plupart des années, Google publie la nouvelle version d’Android vers août ou début septembre, puis nous voyons des entreprises comme Samsung la publier sur leurs téléphones 2 à 4 mois plus tard.

Quoi qu’il en soit, Samsung veut que vous croyiez qu’ils ont été ridiculement rapides pour publier Android 13 et One UI 5 et qu’ils poursuivront leur déploiement rapide au cours des prochaines semaines sur leurs meilleurs téléphones. Nous savons que le Galaxy S22 et le Galaxy Note 20 ont déjà vu la mise à jour, plus le Galaxy S21 a commencé à le voir à l’étranger il y a une semaine et la mise à jour du Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 devrait commencer à tout moment. Le Galaxy S20 devrait également recevoir Android 13 ce mois-ci (novembre).

Mais en ce qui concerne la partie Android 14 de cette histoire, Samsung a mentionné qu’il “continuera à renforcer la coopération avec Google et écoutera activement les commentaires des utilisateurs pour continuer à mettre à jour One UI plus rapidement et avec une plus grande perfection”. Qu’ils l’appellent One UI 6 ou autre chose, Samsung ne montre aucun signe d’être satisfait de ses compétences de mise à jour actuelles.

Ils sont toujours le “roi” pour une raison.