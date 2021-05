Samsung prévoit 7 millions d’expéditions pliables pour cette année

Samsung est à la pointe du marché du pliable grâce à ses lignes Z Fold et Z Flip. Un nouveau rapport du média sud-coréen L’Elec suggère que Samsung vise à expédier entre 6 et 7 millions d’unités de ses prochains Galaxy Z Fold3 et Z Flip3.

Le rapport précise que le Z Fold3 à lui seul devrait se vendre dans la fourchette de 3 millions d’unités, tandis que le Z Flip3 devrait contenir 4 millions d’expéditions supplémentaires. Les deux téléphones devraient être lancés en juillet, ce qui leur laisserait environ 5 mois pour atteindre les jalons susmentionnés.

À titre de comparaison, Samsung a géré 2,5 millions d’expéditions pliables au cours de la dernière année, alors que les estimations initiales étaient deux fois plus élevées à 5 millions. Cela renforce à son tour le scepticisme des observateurs du marché sud-coréen.

