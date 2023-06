Samsung présentera les derniers projets innovants de C-Lab à VivaTech 2023 – Samsung Global Newsroom

Les initiatives C-Lab de Samsung seront présentées pour la toute première fois au plus grand événement technologique d’Europe

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui qu’il présentera des projets innovants développés dans le cadre de son programme C-Lab à VivaTech 2023. VivaTech, le plus grand événement startup et tech d’Europe, se déroulera du 14 au 17 juin au parc des expositions et congrès Paris Expo Porte de Versailles.

Samsung installera un espace d’exposition C-Lab dans le « K-Startup Hall »1 pour présenter un projet de C-Lab Inside, un programme de capital-risque interne pour les employés, et quatre startups soutenues par C-Lab Outside, un programme pour les startups externes.

Les projets et startups du C-Lab pourront évaluer la réponse du marché mondial et renforcer leur business case face à un grand nombre de visiteurs à VivaTech. Ils peuvent également participer à des consultations d’investissement et de coopération commerciale sur place.

Le lancement mondial de Relumino Glass apporte des améliorations significatives en termes de convivialité et de commodité

Relumino, une solution d’aide visuelle pour les personnes malvoyantes, a été sélectionnée comme projet C-Lab Inside en 2016 et a depuis été développée et perfectionnée par Samsung Research.

La solution, dont le nom signifie « rendre la lumière », se compose de l’application Relumino, une application de traitement d’images pour smartphone qui utilise la vision résiduelle des personnes malvoyantes pour améliorer la reconnaissance des objets, et de Relumino Glasses, un appareil portable de type lunettes.

Après avoir présenté sa solution Relumino au MWC 2017 et au CES 2018, Samsung présentera les lunettes Relumino sur le marché mondial à VivaTech 2023 et démontrera comment elle a amélioré l’expérience utilisateur de la technologie pour offrir un plus grand confort et prévenir la fatigue.

« Comme les Jeux paralympiques de 2024 se tiendront à Paris, en France, l’année prochaine, il y aura beaucoup d’intérêt pour les applications et les services pour les personnes handicapées », a déclaré Junghoon Cho, l’un des chercheurs de Samsung qui a développé Relumino. « Cette exposition sera l’occasion pour Relumino de franchir une nouvelle étape. »

Présentation de C-Lab Outside Startups dans les domaines de l’IA, du métaverse et plus encore

Créé en octobre 2018, C-Lab Outside est un programme d’accélération de startup lancé pour dynamiser l’écosystème startup en Corée. Les startups inscrites au programme C-Lab Outside bénéficient d’espaces de travail de bureau, d’un mentorat d’experts par des employés de Samsung, de marketing numérique et de conseils financiers. Un soutien supplémentaire comprend des partenariats potentiels avec Samsung et des opportunités de participer à des salons informatiques tels que CES, VivaTech et KES (Korea Electronics Show).

Depuis le début de cette année, Samsung accélère l’expansion de l’écosystème national des startups en introduisant une série de programmes C-Lab Outside. Grâce à ces efforts, le programme devrait revitaliser l’économie locale, créer des emplois de qualité et contribuer davantage au développement équilibré de la Corée.

À VivaTech 2023, Samsung soutiendra l’exposition d’entreprises sélectionnées non seulement de C-Lab Outside Seoul, mais aussi de Daegu et Gwangju, donnant aux startups locales une chance de se développer sur le marché mondial.

« Grâce au soutien de Samsung Electronics à VivaTech, nous nous rapprochons de notre entrée en Europe », a déclaré Nayul Kim, PDG de CLIKA, une startup sélectionnée pour C-Lab Outside Gwangju. « Nous continuerons à promouvoir l’excellence des startups coréennes. »

Les entreprises participant à VivaTech ont été sélectionnées parmi un pool de startups C-Lab Outside qui visent à pénétrer le marché européen. Les quatre startups choisies incluent :

NdotLight — créateur d’une solution de conception 3D basée sur le Web

— créateur d’une solution de conception 3D basée sur le Web Version – fabricant de film PDLC super clair et de film PDLC en mode inverse

– fabricant de film PDLC super clair et de film PDLC en mode inverse QuantumCat — la première entreprise à commercialiser la technologie des nanocatalyseurs d’or

— la première entreprise à commercialiser la technologie des nanocatalyseurs d’or CLIKA — fournisseur d’une plate-forme Auto-TinyAI tout-en-un qui aide les entreprises commercialisent des modèles d’IA rapidement et de manière fiable

Favoriser 866 startups et projets au cours des 10 dernières années

Samsung exploite le C-Lab pour créer des innovations durables et contribuer à la revitalisation de l’écosystème national des startups en Corée.

Lancé en décembre 2012, C-Lab Inside nourrit les idées innovantes des collaborateurs tout en inculquant une culture d’entreprise qui place la créativité au premier plan. Le programme soutient le développement d’idées dans tous les domaines d’activité. S’appuyant sur le succès de l’initiative C-Lab Inside, C-Lab Outside étend le soutien de Samsung aux nouvelles entreprises aux startups et aux innovations en dehors du réseau Samsung depuis 2018.

La société a nourri un total de 866 startups et projets à ce jour, dont 475 via C-Lab Outside et 391 via C-Lab Inside.

1 La Corée du Sud a été nommée « Pays de l’année » par VivaTech et fait la promotion des startups coréennes lors de l’événement. Ce partenariat est conclu avec un seul pays au monde. Un « K-Startup Hall » sera également présent au centre du hall principal de l’événement.