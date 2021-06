Samsung présentera le nouveau système d’exploitation Wear Hotness aujourd’hui

Pour l’instant, les deux domaines d’intérêt pour nous dans l’espace Android 2021 sont le prochain Pixel 6 de Google et la nouvelle plate-forme Wear qu’ils ont co-développé avec Samsung. Étant donné que le Pixel 6 ne sera probablement pas là avant quelques mois, nous tournons presque toute notre attention vers l’événement MWC de Samsung aujourd’hui, où ils nous montreront davantage cette nouvelle plate-forme Wear qui sera à l’origine de la prochaine ligne Galaxy Watch 4. .

À travers un événement en direct que vous pouvez regarder avec nous (10h15 Pacifique, 13h15 heure de l’Est), Samsung prévoit de dévoiler « sa vision pour l’avenir des montres connectées » avec de nouvelles opportunités pour aider « à offrir une nouvelle ère d’expériences de montres connectées ». Nous nous attendons à ce que ce soit assez amusant, même s’ils n’annoncent pas encore complètement de nouvelles montres.

Samsung qualifie vraiment cela de « session », donc je suppose que ce sera un regard sur One UI au-dessus de la nouvelle plate-forme Wear et une discussion générale sur ce que leur partenariat avec Google sur les montres peut apporter à l’industrie. Montreront-ils la Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch Active 4 ? J’en doute un peu, car je suppose qu’ils les garderont pour un plus grand événement Unpacked dans un mois environ.

Pourtant, cela devrait être un bon Regardez si vous vous souciez de l’avenir des montres connectées sur Android.