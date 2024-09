Samsung présente une touche IA dédiée pour les claviers Galaxy Tab S10

Samsung a fait un grand pas en avant dans l’amélioration de l’expérience utilisateur avec sa prochaine série Galaxy Tab S10 en introduisant un bouton Galaxy AI dédié sur ses accessoires de clavier redessinés. De récentes fuites nous ont donné un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité, mettant en valeur son potentiel pour rationaliser les interactions avec les outils d’IA de Samsung.

Accessoires de clavier repensés

Les rendus divulgués par YTECHB présentent la Galaxy Tab S10 Ultra aux côtés du clavier Book Cover Keyboard et du clavier Slim Book Cover Keyboard mis à jour. Les deux accessoires présentent une disposition actualisée, bien que le Slim Cover omette le pavé tactile.

Options de couleur : Au moins, le Book Cover Keyboard sera disponible en noir et blanc, tandis que la disponibilité d’une option blanche pour la couverture Slim reste incertaine.

Modifications de la disposition des touches

La refonte de Samsung implique quelques ajustements notables dans la disposition du clavier :

Présentation du bouton Galaxy AI : L’ancienne touche « Lang », située à droite de la barre d’espace, a été remplacée par le nouveau bouton Galaxy AI.

L’ancienne touche « Lang », située à droite de la barre d’espace, a été remplacée par le nouveau bouton Galaxy AI. Repositionnement des touches : La touche « Alt » a été déplacée à côté de la barre d’espace, le bouton AI étant désormais situé plus près des touches fléchées.

La touche « Alt » a été déplacée à côté de la barre d’espace, le bouton AI étant désormais situé plus près des touches fléchées. Conservation des autres caractéristiques : Une touche DeX dédiée reste dans le coin supérieur droit, et la conception globale du clavier semble familière et conviviale.

Fonctionnalité du bouton Galaxy AI

Bien que la fonctionnalité spécifique du bouton Galaxy AI n’ait pas été officiellement détaillée par Samsung, les spéculations suggèrent quelques possibilités :

Fonctionnalité par défaut : Le bouton peut être doté d’une fonction prédéfinie pour un accès rapide aux capacités d’IA de Samsung. Personnalisation de l’utilisateur : Les utilisateurs peuvent avoir la possibilité de sélectionner l’outil Galaxy AI à activer lorsqu’ils appuient sur le bouton, améliorant ainsi la flexibilité et la convivialité, en particulier en mode DeX.

Informations importantes

Pré-inscription : Les pré-inscriptions pour la série Galaxy Tab S10 sont déjà en cours en Inde et potentiellement dans d’autres régions, indiquant un lancement imminent.

Les pré-inscriptions pour la série Galaxy Tab S10 sont déjà en cours en Inde et potentiellement dans d’autres régions, indiquant un lancement imminent. Modèles disponibles : La série Galaxy Tab S10 comprend la Tab S10+ et la Tab S10 Ultra, toutes deux conçues pour optimiser l’expérience utilisateur avec une intégration améliorée de l’IA.

Alors que l’attente pour la série Galaxy Tab S10 grandit, l’inclusion du bouton Galaxy AI représente l’engagement de Samsung à tirer parti de la technologie de l’IA pour créer une expérience de tablette plus intuitive et plus efficace.