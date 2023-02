Samsung présente une technologie de filtre de purification d’air facilement régénérable appliquant des photocatalyseurs – Samsung Global Newsroom

Le filtre nouvellement développé élimine simultanément les particules et les produits chimiques organiques volatils en tant que polluants atmosphériques primaires tout en conservant les performances initiales jusqu’à 20 ans

Samsung Electronics a présenté aujourd’hui une nouvelle technologie de filtre à air qui collecte simultanément les particules (PM) et décompose les composés organiques volatils (COV) et peut être utilisée pendant 20 ans par simple lavage à l’eau. Une étude sur la technologie a été publiée dans la revue Nature Communications le 15 février, heure britannique.

“Ce projet est né de l’écoute des suggestions des fabricants et des utilisateurs de filtres de purification d’air”, a déclaré Hyuk Jae Kwon, l’un des auteurs principaux/correspondants du Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT). “Nous prévoyons d’étendre la recherche pour accélérer la commercialisation de filtres à longue durée de vie à l’avenir.”

Les filtres de purification d’air conventionnels doivent être remplacés fréquemment en raison de leur cycle court de six mois à un an. De plus, chaque filtre ne peut éliminer que les PM ou les COV, respectivement, ce qui limite l’efficacité spatiale des purificateurs d’air.

Pour résoudre ces problèmes, les chercheurs du SAIT ont développé et mis en œuvre une technologie de filtre sans précédent qui applique des photocatalyseurs tels que l’oxyde de cuivre (Cu 2 O) et le dioxyde de titane (TiO 2 ) pour la première fois et vérifie la viabilité de la commercialisation.

La technologie de filtre catalytique en céramique de Samsung devrait aider à mettre en œuvre des systèmes compacts de purification de l’air, réduisant considérablement à la fois les déchets jetables et les coûts engendrés par le remplacement fréquent des filtres.

Le filtre est conçu pour capturer les PM d’abord dans la paroi en céramique poreuse au niveau du canal d’entrée, où la membrane inorganique est enduite et décompose les gaz COV sur le photocatalyseur sur le canal de sortie sous un flux d’air à passage unique. Il combine deux filtres différents pour la poussière et les gaz et multiplie par quatre la capacité de charge de la poussière par rapport aux filtres conventionnels, passant de cinq grammes par litre à 20.

De plus, depuis que le Cu développé par SAIT 2 O/TiO 2 photocatalyseur est insoluble, le filtre est régénérable par simple lavage à l’eau et conserve ses performances initiales d’élimination des gaz PM et COV. En supposant dix fois la régénération par lavage à l’eau, le filtre peut être utilisé pendant 20 ans, avec une durée de vie jusqu’à 40 fois plus longue que le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) conventionnel.

Pour une évaluation plus approfondie, Samsung Electronics prévoit de produire des prototypes d’installations de climatisation dans les immeubles de bureaux, les terminaux de bus et les parkings souterrains de ses campus de semi-conducteurs.