Selon l’un des pronostiqueurs Samsung les plus fiables, le géant de la technologie coréen prévoit d’introduire de nombreux nouveaux capteurs de caméra ISOCELL cette année et un capteur de 200 MP arrivera probablement très bientôt.

Alors que nous sommes encore loin d’un capteur 600MP, Samsung pense que nous sommes prêts à passer à 200MP dès cette année. Malheureusement, il n’y a pas de détails concernant la rumeur, nous devrions donc prendre IceUnivers de mot pour cela. Et nous ne connaissons pas vraiment les spécifications de l’appareil photo à venir, telles que la taille des pixels, la taille du capteur, etc.

Cependant, un rapport d’avril de l’année dernière suggérait que Samsung travaille sur une unité de 250 MP avec une diagonale de 1 « , ce qui est considérablement plus grand que le plus grand capteur 1/33 » 108 MP actuel. Donc, si la caméra à venir est effectivement de 200MP, on devrait s’attendre à un capteur d’un peu moins de 1 « .

