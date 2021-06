Samsung présente une nouvelle expérience de montre avec un aperçu d’une montre d’interface utilisateur – Samsung Global Newsroom

La nouvelle Galaxy Watch sera le premier appareil à intégrer One UI Watch et la nouvelle plate-forme unifiée construite conjointement avec Google

Samsung Electronics a présenté aujourd’hui son expérience utilisateur One UI Watch au Mobile World Congress (MWC). La nouvelle interface est conçue pour rendre l’expérience Galaxy Watch et smartphone plus profondément connectée. Samsung a également confirmé que One UI Watch sera disponible pour Galaxy Watch sur la nouvelle plate-forme unifiée qu’il a construite conjointement avec Google, apportant des améliorations de performances, une expérience plus transparente entre les smartphones Watch et Android, et un accès à un nombre encore plus grand d’applications. Samsung a en outre révélé que sa prochaine Galaxy Watch sera la première à présenter la nouvelle plate-forme unifiée et One UI Watch, qui fera ses débuts lors de l’événement Unpacked plus tard cet été.

« Pour libérer le plein potentiel de ces appareils portables, nous tirons parti de notre long héritage d’innovations mobiles et de nos partenariats avec des leaders de l’industrie de confiance qui ont grandi avec nous dans notre écosystème ouvert, » mentionné Patrick Chomet, vice-président exécutif et chef du bureau de l’expérience client, entreprise de communications mobiles chez Samsung Electronics. « Grâce à ces efforts, nous enrichirons notre expérience de smartwatch et la commodité de l’écosystème Galaxy pour nos consommateurs. »

One UI Watch avec la nouvelle plate-forme unifiée créera une toute nouvelle expérience Galaxy Watch. Dans le cadre de la nouvelle expérience, une fois que vous aurez installé des applications compatibles avec les montres sur votre smartphone, elles seront rapidement téléchargées sur votre smartwatch. Si vous avez personnalisé votre application d’horloge sur votre téléphone pour afficher l’heure dans différentes villes du monde, cela sera également automatiquement reflété sur votre montre. Et si vous bloquez les appels et les messages de votre montre, ils seront désormais également bloqués sur votre smartphone.

La plate-forme unifiée ouvrira de nouvelles fonctionnalités et intégrations avec des applications tierces populaires disponibles au téléchargement depuis Google Play directement sur votre Galaxy Watch. Donc, que vous soyez un fan de sport et de fitness qui souhaite tirer le meilleur parti d’applications comme Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddie, Strava et Swim.com, un chercheur de bien-être qui souhaite vivre un style de vie plus équilibré avec des applications comme Calm ou Sleep Cycle, un mélomane qui s’amuse à découvrir de nouveaux artistes sur Spotify et YouTube Music, ou un explorateur intrépide prêt à errer avec Google Maps–il y en a pour tous les goûts, grâce à une diversité de partenaires.

« Samsung et Google ont une longue histoire de collaboration et chaque fois que nous avons travaillé ensemble, l’expérience de nos consommateurs a été considérablement meilleure pour tout le monde », a déclaré Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits, Android et Wear, Google. « Cela est certainement vrai pour cette nouvelle plate-forme unifiée, qui sera déployée pour la première fois sur la nouvelle Galaxy Watch de Samsung. En collaboration avec Samsung, nous sommes ravis d’offrir une autonomie de batterie plus longue, des performances plus rapides et une large gamme d’applications, dont beaucoup de Google, à une toute nouvelle expérience portable.

En outre, Samsung apportera un outil de conception de cadran de montre amélioré, ce qui permettra aux concepteurs de créer plus facilement que jamais de nouveaux cadrans de montre. Plus tard cette année, les développeurs Android pourront libérer leur créativité et lancer de nouveaux designs amusants qui seront ajoutés à la collection toujours croissante de cadrans de montres de Samsung pour offrir aux consommateurs encore plus d’options pour personnaliser leurs montres connectées en fonction de leur humeur, de leur activité et de leur personnalité. .

La nouvelle Galaxy Watch sera le tout premier appareil à proposer One UI Watch et la nouvelle plate-forme unifiée, qui devrait être annoncée lors de l’événement Unpacked de Samsung plus tard cet été. Restez à l’écoute pour la nouvelle Galaxy Watch et bien plus encore.

