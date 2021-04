Le nouveau portefeuille offre aux opérateurs une large gamme de solutions milieu de gamme pour étendre le service 5G et enrichir l’expérience client, y compris la radio C-Band Massive MIMO, maintenant sur le marché

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui son portefeuille de solutions de réseau en bande C, développé pour aider les opérateurs de téléphonie mobile américains à fournir un service 5G avancé dans le spectre de la bande moyenne. Avec cette gamme complète, les opérateurs peuvent offrir des performances élevées et étendre efficacement la couverture de leurs réseaux, tout en offrant des expériences 5G améliorées aux utilisateurs dans des environnements intérieurs et extérieurs.

La bande C fait référence à un spectre de bande moyenne allant de 3,7 GHz à 4,2 GHz, dont un total de 280 MHz entre 3,7 GHz et 3,98 GHz a été mis aux enchères par la FCC plus tôt cette année. Le spectre jouera un rôle essentiel en aidant les opérateurs à fournir un service 5G avec des performances élevées, des fonctionnalités avancées et une large couverture pour les utilisateurs aux États-Unis Le nouveau portefeuille C-Band de Samsung comprend les dernières radios avancées, telles que la radio Massive MIMO, les solutions d’intérieur et le réseau. outils d’optimisation.

Forte de l’expérience commerciale de Samsung dans la fourniture de solutions de réseau 5G dans le spectre moyen sur les principaux marchés, la société propose aux opérateurs américains une gamme complète de solutions en bande C pour tenir la promesse de la 5G. Le portefeuille C-Band de Samsung comprend:

Radio massive MIMO: Samsung Radio MIMO massive en bande C Beamforming 3D et prend en charge la gamme complète de la gamme de spectre vendue aux enchères, 280 MHz. La radio prendra en charge les dernières technologies MIMO, notamment le triplement de la capacité de bande passante et le doublement de la puissance de sortie par rapport aux générations précédentes. De plus, la radio permet une installation flexible pour les opérateurs déployant la 5G. La radio Massive MIMO en bande C de Samsung est disponible dans le commerce et des milliers d’unités ont déjà été expédiées aux États-Unis

Radio extérieure: Une nouvelle radio compacte et légère avec huit antennes – qui peut fonctionner en mode bi-secteur ou tri-secteur – sera introduite en tant que nouvelle radio 8T8R. En apportant une plus grande flexibilité de déploiement aux opérateurs, cette nouvelle radio est la mieux adaptée aux déploiements ruraux. Le produit sera disponible au second semestre 2021.

Micro radio: Pour répondre à divers environnements et scénarios de déploiement en bande C, Samsung présente une micro-radio, conçue pour les environnements urbains denses. Grâce à une installation facile, comme sur des poteaux d’éclairage dans les villes, la radio offrira aux opérateurs la possibilité de combler les trous de couverture et d’obtenir une couverture 5G plus large avec plus d’efficacité. Le produit sera disponible début 2022.

Solutions 5G intérieures: L’année dernière, Samsung a révélé son Portefeuille de liens , une gamme complète de solutions intérieures 5G qui comprend Link HubPro et Link Hub. Les deux seront étendus pour prendre en charge la bande C afin d’amener la 5G à l’intérieur. Le Link HubPro de Samsung est une solution d’antenne active avec des radios intérieures et un hub, prenant en charge un déploiement intérieur évolutif, tandis que le Link Hub de Samsung est destiné aux endroits dotés d’un système d’antenne distribuée (DAS) existant, offrant une couverture dans les lieux publics (c’est-à-dire les bureaux, les stades et les centres commerciaux) . Il utilise d’anciens systèmes d’antennes passives pour des mises à niveau 5G rapides et faciles. Ces solutions intérieures seront disponibles début 2022.

Outils d’optimisation de réseau en bande C: Samsung présente deux nouvelles solutions de déploiement et de gestion de réseau C-Band. Premièrement, la solution de protection des stations terriennes, actuellement disponible dans le commerce, améliore les réseaux en bande C en empêchant les interférences entre une station de base et une station terrienne par satellite. Deuxièmement, le gestionnaire d’interférences TDD (Time Division Duplex) de Samsung est un coordinateur central qui gère les interférences à distance entre les cellules des réseaux TDD, améliorant ainsi les performances du réseau en bande C. Le gestionnaire d’interférences TDD sera disponible début 2022.

«Samsung est fier d’aider les opérateurs à déployer des réseaux 5G dans le spectre de la bande C avec notre vaste portefeuille de solutions», a déclaré Junehee Lee, vice-présidente exécutive et chef de la R&D, activité Réseaux chez Samsung Electronics. «Le spectre en bande C est fondamental pour fournir des réseaux 5G avec des performances élevées et une large couverture. Notre portefeuille complet de solutions en bande C offre aux opérateurs américains une plus grande flexibilité dans les déploiements 5G, ce qui contribuera à générer de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles opportunités. »

Accélération en bande C

La radio Massive MIMO en bande C de Samsung étant disponible dans le commerce, les unités ont été expédiées pour être utilisées dans le réseau de pointe de Verizon.

«Verizon a ouvert la voie en créant notre service 5G Ultra Wideband sur le spectre mmWave en utilisant les offres d’équipements mmWave robustes de Samsung et maintenant, en ajoutant le spectre en bande C à ce portefeuille, nous sommes parfaitement positionnés pour déployer l’expérience 5G la plus rapide et la plus puissante pour le plus grand nombre de personnes – ou comme nous l’appelons, la 5G est bien construite », a déclaré Adam Koeppe, vice-président senior de la planification technologique chez Verizon. «Nous accélérons nos efforts de déploiement avec le soutien de nos partenaires comme Samsung afin que nos clients puissent voir les avantages de l’extension du service 5G Ultra Wideband très peu de temps après la libération du spectre de la bande C plus tard cette année.»

«L’arrivée et le déploiement de fréquences moyennes comme la bande C sur le marché américain vont entraîner une explosion de l’utilisation de la 5G et de nouvelles applications», a déclaré Bob O’Donnell, président et analyste en chef de TECHnalysis Research. «Le portefeuille de bande C de Samsung, leader de l’industrie, sera essentiel pour aider les opérateurs à accélérer la construction de leurs réseaux 5G afin de fournir des expériences 5G améliorées aux utilisateurs, couvrant les applications intérieures et extérieures, ainsi que les déploiements urbains et ruraux.»

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions de bout en bout 5G, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse le secteur à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché allant des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation basés sur l’IA. La société fournit actuellement des solutions réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.