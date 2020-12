La technologie microLED existe depuis un certain temps maintenant, mais sa commercialisation s’est avérée problématique. Samsung a présenté le premier téléviseur microLED en 2018 et nous voyons enfin cela devenir une réalité.

En Corée du Sud, le géant de la technologie a présenté un téléviseur microLED de 110 pouces prêt pour le consommateur. Alors que les versions précédentes du téléviseur nécessitaient des spécialistes pour assembler différents modules, celui-ci se présente dans un facteur de forme et un facteur de forme plus faciles à gérer qui peuvent se faufiler dans au moins certains appartements et maisons.

Il emprunte également le processus de production de semi-conducteurs de l’entreprise pour faciliter la fabrication de masse. À l’avenir, Samsung pourra réduire considérablement la taille des téléviseurs microLED et ainsi plus de gens pourront essayer la qualité d’image exceptionnelle.

Le téléviseur de 110 po lui-même prend en charge la résolution 4K, le HDR, la vue en écran partagé qui peut diffuser le contenu de quatre sources différentes simultanément et la technologie de suivi de mouvement qui projette le son du sujet en mouvement. Les pixels doivent être très lumineux et durer facilement décennie avant de commencer à se détériorer.

Le téléviseur a été mis en pré-enregistrement en Corée du Sud, mais Samsung prévoit de le commercialiser sur d’autres marchés majeurs au premier trimestre 2021. Le prix final n’a pas encore été annoncé.

