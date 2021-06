Samsung présente un patch skin OLED extensible

Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) a annoncé un prototype fonctionnel d’un patch cutané OLED extensible qui fonctionne comme un tracker de fitness. Il peut se fixer au poignet en remplacement du bracelet de fitness et intègre également quelques capteurs.

Le patch est placé à l’intérieur du poignet, de sorte que le déplacement du poignet lui-même n’affectera pas les performances de l’écran. Samsung a utilisé un composé polymère à haute élasticité et un élastomère modifié. Il peut résister à un allongement de la peau jusqu’à 30 % et le prototype est resté stable après 1 000 étirements. La société affirme qu’il s’agit de la première dans l’industrie et même avec les progrès technologiques actuels, les chercheurs ont pu intégrer la plupart des capteurs connus à l’aide des processus de fabrication de semi-conducteurs existants.

Malheureusement, il reste encore un long chemin à parcourir avant que cela ne devienne un produit pour l’utilisateur final. Les chercheurs doivent travailler davantage sur la résolution OLED, l’extensibilité du composé et la précision de mesure des capteurs. Une fois qu’ils y sont parvenus, la technologie peut également être utilisée dans le domaine médical pour aider à surveiller les patients atteints de certaines maladies et les nourrissons également.

La source