Samsung présente un nouvel appareil de radiographie numérique mobile, le GM85 Fit – Samsung Global Newsroom

Le GM85 Fit a été conçu pour améliorer le flux de travail et améliorer le diagnostic grâce à une technologie de pointe et une nouvelle conception

Boston Imaging, le siège américain des systèmes de radiographie et d’échographie numériques de Samsung, présente le GM85 Fit, une nouvelle configuration du haut de gamme AccE GM85 ; un appareil de radiographie numérique doté d’une conception centrée sur l’utilisateur qui aide à des soins efficaces et efficaces aux patients. Le GM85 Fit a récemment reçu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour une utilisation commerciale aux États-Unis.

« Nous sommes ravis de lancer le GM85. Il a été conçu en pensant à l’utilisateur, de sa conception légère à sa gamme de fonctionnalités », a déclaré David Legg, vice-président, responsable de Boston Imaging. « Cette solution est le dernier ajout à notre famille de produits de pointe. Alors que le volume de procédures de radiographie mobile augmente pour faire face à un volume de patients sans précédent, Samsung continue de se concentrer sur la création de solutions d’imagerie mobile plus efficaces.

Alimenté par une batterie lithium-ion sans plomb, le GM85 Fit offre aux utilisateurs un appareil de radiographie mobile plus axé sur la valeur, doté de fonctionnalités d’efficacité, de débit et de flux de travail élevées et d’une longue durée de vie. Plus précisément, les caractéristiques du GM85 Fit :

Charge rapide : Recharge en trois à quatre heures. 1

Capacités opérationnelles exceptionnelles : Peut prendre jusqu’à 550 expositions et parcourir jusqu’à 60 km pendant 11 heures d’utilisation sans charge supplémentaire. 2

Performance améliorée : Peut prendre jusqu’à 1 900 expositions ou être en veille jusqu’à 35 heures en mode veille. 3,4

Conception centrée sur l’utilisateur : La conception ultralégère du GM85 Fit offre une expérience de conduite sans effort. Le détecteur est également léger, ce qui facilite le positionnement du patient pour le technologue.

Fonctionnement silencieux: Fonctionne à des niveaux sonores faibles, inférieurs à 42 dB, en veille et en mode nuit pour un contrôle rapide du son et de la luminosité de l’appareil afin d’éviter de déranger les patients.

En plus d’améliorer la convivialité, Samsung cherche en permanence de nouvelles façons d’aider les cliniciens à trouver des réponses fiables avec une plus grande clarté d’image et une précision de diagnostic améliorée. Le GM85 Fit comprend une version améliorée du moteur de traitement d’imagerie S-Vue ™ de Samsung, qui atténue les artefacts de halo entourant les objets métalliques pour permettre une visualisation correcte de l’interface os-métal, tout en réduisant les niveaux de dose jusqu’à 47,5% pour l’imagerie de l’abdomen adulte et 45 % pour l’imagerie abdominale pédiatrique.5 L’appareil dispose également de la fonction MirrorView qui permet un partage d’écran sécurisé permettant aux professionnels de la santé de revoir les images. Cet outil permet aux professionnels de la santé de revoir les images ensemble sur un écran séparé, réduisant ainsi le risque de contamination.

Le GM85 Fit comprend également des outils clés qui se trouvent dans le haut de gamme AccE GM85, tels que :

Détection automatique des nodules pulmonaires : Un logiciel de détection assistée par ordinateur conçu pour identifier et marquer les régions en relation avec des nodules pulmonaires suspects de 10 à 30 mm de taille.

S-Améliorer : Améliore la clarté des corps étrangers dans les images du thorax, de l’abdomen et de la colonne vertébrale en L.

SimGrid™ : Améliore la qualité d’image des images sans grille à un niveau comparable aux images avec grille tout en réduisant la dose de rayonnement, particulièrement bénéfique pour les patients obèses.

Suppression osseuse: Améliore la clarté des tissus mous en supprimant l’apparence des os sur les images thoraciques.

Pour en savoir plus sur le GM85 Fit, veuillez visiter https://www.samsunghealthcare.com.

À propos de Boston Imaging

Boston Imaging commercialise des technologies d’imagerie innovantes et s’engage à fournir des solutions de diagnostic rapides, simples et précises aux prestataires de soins de santé. Boston Imaging est le siège social aux États-Unis pour les ventes, le marketing et la distribution de tous les systèmes de radiographie et d’échographie numériques de Samsung. Le portefeuille croissant de technologies médicales avancées de Boston Imaging est utilisé dans les principaux établissements de soins de santé pour aider les prestataires à améliorer les soins aux patients, à améliorer la satisfaction des patients et à accroître l’efficacité du flux de travail. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://www.bostonimaging.com/.

1 200 ~ 240 VCA < 3 heures, 100 ~ 127 VCA < 4 heures

2 Condition de test : Chest AP / 80 kVp / 160 mA / 5 msec / 60 sec intervalles, déplacement à vitesse maximale (5,6 km/h)

3 Condition de test : Chest AP / 80 kVp / 160 mA / 5 msec / 20 sec d’intervalle, sans bouger

4 Veille 19 heures pour l’écran LCD allumé, 35 heures pour le mode veille et 75 heures pour l’extinction

5 Remarque : L’allégation concernant Samsung DR est basée sur des résultats d’études cliniques et fantômes limités. Seules la radiographie thoracique PA de routine et la radiographie abdominale pour les adultes moyens et la radiographie abdominale, thoracique et crânienne pédiatrique ont été étudiées, à l’exclusion des patients pédiatriques de moins d’un mois. (Autorisation FDA – K172229, K182183) En pratique, les valeurs de réduction de dose peuvent varier en conséquence. Ces images cliniques calculent le taux de réduction de dose à partir de sa propre dose standard sur le site clinique, contrairement à notre affirmation de la FDA qui compare la dose entre le nouvel IPE et l’ancien IPE. Le site clinique est chargé de déterminer si les besoins particuliers d’imagerie radiographique ne sont pas impactés par une telle réduction de dose de rayons X.