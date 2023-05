Samsung présente un nouveau kiosque hautes performances basé sur le système d’exploitation Windows – Samsung Global Newsroom

Le dernier kiosque de Samsung fonctionnant sous Windows est un écran libre-service interactif avec une compatibilité étendue pour aider les entreprises et les détaillants à maximiser le potentiel de vente

Samsung Electronics taujourd’hui a annoncé le mondial lancement de le CMK-W, unn mise à jourd Version Windows du Samsung Kiosque, vainqueur de un Prix ​​ISE Best of Show de AV Technology à Systèmes intégrés Europe 2023. Le nouvelle version du Kiosque caractéristiques un écran interactif 24 pouces ce apporte une compatibilité logicielle étendue à la technologie d’affichage libre-service avancée pour les aliments et boisson, détail, voyagerje et soins de santé les industries.

La commodité de la technologie sans contact est devenue essentielle pour les entreprises afin de répondre à la demande des consommateurs dans divers secteurs et applications, notamment le paiement de factures, le service au volant, la commande automatique, les cafés intelligents et les cabines d’essayage sans personnel. Dans le même temps, l’assainissement des écrans tactiles est l’une des principales préoccupations des consommateurs et une priorité absolue pour les entreprises. Cela a conduit à une application accrue de revêtements et de films antibactériens sur les écrans. Le film incassable et le revêtement antimicrobien certifié UL1 que Samsung applique à ses écrans Kiosk pour protéger leurs écrans et leurs clients.

« Le paysage de la vente au détail change basé sur comportements des consommateurs et demande croissante pour le sans contact et méthodes de paiement sans espèces, » a dit Hoon Chung, Exécutif Vice-président de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Alors que cette tendance s’accélère pas seulement dans le commerce de détail mais aussi dans le aliments et boissons, soins de santé, voyage et d’autres secteurs, le kiosque Samsung est le solution prête pour l’avenir les industries ont besoin pour répondre à mondial demande.”

Puissant Performances, Polyvalence Applications

Construit sur le système d’exploitation (OS) Windows 10 IoT Enterprise, le KMC-W étend la compatibilité du système d’exploitation de Samsung Kiosk pour répondre aux besoins des clients dans divers environnements professionnels. Alimenté par le processeur Intel Core de 11e génération,2 il offre une puissance de calcul haute performance et une compatibilité totale avec les principaux logiciels de système de commande, de point de vente et de gestion immobilière. En conséquence, l’écran est équipé de diverses options de processeur — y compris un choix de processeurs Intel Celeron 6305E, Core i3 ou Core i5 — ainsi qu’une mémoire DRAM rapide de 8 Go et un SSD de 256 Go pour une plus grande capacité de stockage.

« C’est formidable de voir le lancement du nouveau CMK-W, qui exploite le processeur Intel Core Enterprise Edition de 11e génération et le puissant système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise pour élargir les choix des clients », a déclaré Analisa Roberts, directrice générale, Global Device Partners chez Microsoft. « Avec 8 Go de DRAM et un SSD de 256 Go, il offre un traitement ultra-rapide et un espace de stockage suffisant pour répondre à l’évolution des demandes de l’industrie. »

Offrant plus d’interfaces pour les périphériques tiers, le KMC-W prend en charge un large éventail de cas d’utilisation dans tous les secteurs. Ses capacités d’intégration étendues lui permettent de répondre aux besoins d’un large éventail d’entreprises, des hôtels et aéroports aux dépanneurs, restaurants et pharmacies. Les entreprises peuvent adapter leurs kiosques à divers scénarios, notamment en les utilisant comme scanners d’identité/passeport, caméras externes, terminaux de paiement et distributeurs automatiques.

La conception compacte et les fonctionnalités flexibles du KMC-W le rendent adapté à pratiquement tous les environnements professionnels. Ses options d’installation flexibles, qui permettent de le fixer sur un plan de travail, un support mural3 ou un stand qui peut être positionné n’importe où pour se fondre parfaitement dans son environnement, permettant aux entreprises de gagner du temps, de l’argent et de l’espace sans avoir besoin de construction supplémentaire.

Activer Plus Expériences client personnalisées Autour du monde

La version Samsung Kiosk Tizen, lancée en 2021, permet aux entreprises et aux détaillants du monde entier d’optimiser le parcours client. Avec la nouvelle version Samsung Kiosk Windows, les détaillants peuvent profiter des avantages commerciaux de l’écran Kiosk, qu’ils utilisent Tizen ou Windows OS.

Aux Philippines, la chaîne de restauration rapide KFC utilise actuellement des kiosques Samsung sur Windows OS sur 63 sites. Les kiosques créent une expérience numérique en magasin pour les clients de KFC, leur permettant de se servir eux-mêmes et de profiter d’une visite plus personnalisée et plus pratique. Afin de continuer à améliorer son expérience client, l’entreprise installera des kiosques dans plus de 100 magasins supplémentaires d’ici la fin de l’année.

La société française LAPEYRE, qui fabrique et vend des équipements pour les cuisines, salles de bains, portes et fenêtres domestiques, a installé des kiosques Samsung fonctionnant sous Windows OS dans tous ses magasins. En tant que franchise en pleine croissance avec 126 emplacements en France et 25 nouveaux magasins qui devraient ouvrir dans tout le pays d’ici 2025, la société s’est associée à Samsung pour numériser les services afin de stimuler les activités et d’attirer de nouveaux clients. Le déploiement comprend 100 kiosques pour afficher l’état de la file d’attente, 70 kiosques pour prendre en charge l’auto-commande rapide et 300 kiosques permettant aux consommateurs de parcourir le catalogue de produits de l’entreprise et de personnaliser leur produit à l’aide de configurateurs sur les kiosques, générant ainsi plus de ventes et améliorant l’expérience client.

De plus, la société de restauration sur commande Duck Donuts Powered by GRUBBRR utilise actuellement des kiosques Samsung basés sur le système d’exploitation Tizen. Le déploiement de la société a amélioré l’expérience d’achat dans 30 de ses magasins à travers les États-Unis, améliorant la satisfaction client et l’efficacité opérationnelle. Avec des commandes personnalisées et des menus faciles à lire, Duck Donuts a pu renforcer ses relations avec ses clients et générer des revenus.

Le modèle KMC-W Samsung Kiosk est actuellement disponible à l’achat dans plus de 35 pays à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Sud-Ouest et le Moyen-Orient.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur displaysolutions.samsung.com/kiosk.

1 Ce produit a été traité avec la substance biocide Zinc Pyrithione. La propriété antibactérienne ne protège pas complètement les utilisateurs contre les bactéries et n’offre aucune protection contre les virus, y compris Covid-19. Le revêtement ne s’applique qu’à la surface de l’écran et son effet peut varier selon les conditions d’utilisation. Disponible sur certains marchés.

2 Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques commerciales d’Intel Corporation ou de ses filiales.

3 Le support mural et le support doivent être achetés séparément.