Samsung présente un écran pliable à 360 degrés et un prototype de charnière

Samsung Display a présenté son nouveau prototype d’écran et sa charnière qui se replie à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Le concept “Flex In & Out” permet à la charnière de plier l’appareil à 360 degrés tout en créant un pli nettement moins visible.

Le prototype a fait l’objet d’une démonstration Le bordqui n’a fourni aucune information indiquant si le nouveau panneau et la nouvelle charnière seront bientôt prêts pour les produits commerciaux.









Écran Samsung Flex In & Out

L’écran est livré avec une nouvelle conception de charnière qui permet à l’appareil de se plier complètement au lieu de laisser un petit trou en forme de goutte d’eau dans le pli. Le prototype a été photographié à côté d’un smartphone Galaxy Z Fold, révélant qu’il sera aussi épais que le pliable actuel. Cependant, nous pouvons voir certains mécanismes mobiles qui permettent au panneau de se plier confortablement sans s’étirer.









Écran Samsung Flex In & Out

Une telle conception permettrait une nouvelle classe d’appareils sans avoir besoin d’un écran de couverture. Cela fera à son tour plus de place pour des batteries plus grosses et des capteurs de caméra plus grands sans rendre le téléphone trop épais. Espérons juste que nous pourrons le voir bientôt dans un produit commercialisé.

