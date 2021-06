Samsung présente son premier SSD ZNS avec une capacité utilisateur maximisée et une durée de vie améliorée – Samsung Global Newsroom

La capacité de stockage maximale disponible et la durée de vie 3 à 4 fois plus longue permettent aux systèmes de serveurs d’exécuter des applications de Big Data et d’IA de manière plus fiable et plus efficace

Samsung Electronics, le leader mondial de la technologie de mémoire avancée, a dévoilé aujourd’hui son nouveau disque SSD d’entreprise doté de la technologie d’espace de noms zoné (ZNS), le PM1731a. En s’appuyant sur ZNS, le SSD maximisera la capacité utilisateur disponible et offrira une durée de vie prolongée dans les environnements de serveur de stockage, de centre de données et de cloud.

« Le SSD ZNS de Samsung reflète notre engagement à introduire des solutions de stockage différenciées qui peuvent considérablement améliorer la fiabilité et la durée de vie des SSD de serveur », a déclaré Sangyeun Cho, vice-président senior de l’équipe de développement de logiciels de mémoire chez Samsung Electronics. « Nous prévoyons d’exploiter la technologie NAND à quatre niveaux (QLC) dans nos disques ZNS de nouvelle génération pour permettre des seuils plus élevés de performances et de capacité de stockage dans les systèmes d’entreprise de demain. »

ZNS permet de regrouper les données en fonction de leur utilisation et de leur fréquence d’accès, et de les stocker séquentiellement dans des zones indépendantes au sein d’un SSD. Sans avoir besoin de déplacer et de réorganiser les données, les disques SSD ZNS peuvent réduire considérablement le nombre d’opérations d’écriture, en diminuant le facteur d’amplification d’écriture (WAF) du disque, c’est-à-dire la quantité d’écritures réelles effectuées par le disque par rapport aux écritures initialement demandées par le système hôte. Plus le WAF est proche de un, plus le SSD est efficace et plus il durera longtemps.

Basé sur ZNS, le nouveau SSD Samsung peut atteindre un WAF proche de un, une amélioration majeure par rapport aux valeurs typiques de SSD de serveur comprises entre trois et quatre. Cela prolongera la durée de vie du disque jusqu’à quatre fois plus longtemps que les SSD NVMe conventionnels, ce qui en fera une solution plus écologique et plus durable pour les infrastructures de serveurs. ZNS permet également aux utilisateurs de tirer parti de la pleine capacité du SSD en éliminant le besoin de surprovisionner, ce qui aurait nécessité de réserver un espace de stockage pour les tâches en arrière-plan. Ces améliorations permettront aux entreprises clientes de gérer les applications de Big Data et d’intelligence artificielle avec une efficacité bien plus grande.

Construit sur la V-NAND de sixième génération de Samsung, le PM1731a de 2,5 pouces sera disponible en modèles de deux téraoctets (To) et quatre To. Le SSD comportera deux ports, garantissant que le disque est entièrement accessible pour des opérations continues et minimisant les temps d’arrêt. Ceci est essentiel pour les entreprises et les sociétés de cloud public qui exécutent des applications critiques et gourmandes en données, et ne peuvent se permettre aucune pause dans la continuité de leurs activités.

Samsung s’est activement engagé dans plusieurs projets open source pour aider à étendre l’écosystème ZNS. La société mettra sa technologie ZNS à la disposition de xNVMe, qui fournit des bibliothèques logicielles et des outils pour améliorer les performances des appareils NVMe. La société participe également à la communauté Storage Performance Development Kit (SPDK) créée par Intel, permettant aux utilisateurs de SPDK d’implémenter ZNS plus facilement.

Samsung prévoit de produire en masse des disques SSD ZNS au cours du second semestre de l’année et de continuer à travailler avec des sociétés de stockage d’entreprise mondiales pour optimiser ses disques ZNS dans divers environnements clients.