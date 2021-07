Samsung présente son premier capteur d’image ISOCELL conçu pour les applications automobiles – Samsung Global Newsroom

ISOCELL Auto 4AC est un capteur de caméra de visualisation pour les moniteurs à vue panoramique ou

caméras de recul en résolution HD

La solution CornerPixel™ du capteur permet un champ de vision amélioré pour une conduite plus sûre

Samsung Electronics, un leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a présenté aujourd’hui ISOCELL Auto 4AC, un capteur d’image automobile qui offre une plage dynamique élevée (HDR) avancée de 120 décibels (dB) et une atténuation du scintillement des LED (LFM), en particulier pour les moniteurs à vue surround ( SVM) ou des caméras de recul (RVC) en résolution haute définition (1280 x 960). Le nouveau capteur est la première solution d’imagerie de Samsung optimisée pour les applications automobiles.

« Le nouvel ISOCELL Auto 4AC associe les technologies de capteur d’image innovantes et éprouvées de Samsung à une solution CornerPixel™ unique pour des capacités HDR et LFM avancées, offrant des expériences de visionnage exceptionnelles quelles que soient les conditions d’éclairage », a déclaré Duckhyun Chang, vice-président exécutif de l’activité capteurs chez Samsung électronique. « En commençant par l’ISOCELL Auto 4AC, nous prévoyons d’étendre notre gamme de capteurs automobiles à des domaines tels que les systèmes de surveillance par caméra (CMS), la conduite autonome et la surveillance en cabine. »

Diverses situations d’éclairage sur la route peuvent constituer des obstacles pour le conducteur. Les transitions rapides d’un environnement faiblement éclairé à un environnement plus lumineux, comme la sortie d’un tunnel, peuvent nécessiter quelques secondes pour que les yeux du conducteur s’adaptent. De plus, le scintillement des phares à LED ou de la signalisation routière, tels que les lampadaires et les feux de circulation, pourrait devenir de plus en plus perceptible sur l’écran de la caméra du système automobile.

L’ISOCELL Auto 4AC offre une expérience de conduite plus sûre avec un champ de vision amélioré pour le conducteur grâce à sa technologie CornerPixel™. La technologie présente une structure de pixels spécialisée qui atténue la lumière LED à plus de 90 hertz (Hz). Dans une zone d’un seul pixel, il intègre deux photodiodes, un pixel de 3,0 µm pour visualiser des images à faible luminosité et un pixel de 1,0 µm placé au coin du grand pixel pour des environnements plus lumineux. Avec deux photodiodes capturant des images dans différentes expositions simultanément, le capteur offre jusqu’à 120 dB HDR avec un minimum de flou de mouvement, permettant des transitions plus fluides entre les zones sombres et lumineuses tout en préservant plus de détails de la route à venir.

Pour minimiser le scintillement des LED, le temps d’exposition de la plus petite photodiode peut être prolongé, empêchant la lumière LED pulsée de s’afficher sous forme de scintillement sur l’écran de l’appareil photo. Cela offre une expérience de visionnement plus agréable pour le conducteur et des données d’image plus précises sur les objets à LED intégrés pour que le système automobile les reconnaisse.

Le Samsung ISOCELL Auto 4AC est disponible dans un format optique de 1/3,7 pouce avec 1,2 million de pixels de 3,0 micromètres (µm), et pour les installations de système client rationalisées, un processeur de signal d’image (ISP) est intégré au capteur.

Le 4AC répond aux qualifications strictes AEC-Q100 Grade 2, y compris une plage de températures de fonctionnement de -40°C à 125°C, et est actuellement en production de masse.

* Note de l’éditeur : les performances réelles peuvent varier selon l’appareil et l’environnement utilisateur.

* Samsung a annoncé pour la première fois sa technologie ISOCELL en 2013, qui réduit la diaphonie des couleurs entre les pixels en plaçant une barrière physique, permettant aux pixels de petite taille d’obtenir une plus grande fidélité des couleurs. Sur la base de cette technologie, Samsung a présenté le premier capteur d’image de 1,0 um-pixel du secteur en 2015 et un capteur de 0,9 pixel en 2017. Samsung continue d’améliorer ses méthodes d’isolation des pixels avec les technologies ISOCELL Plus et ISOCELL 2.0.