Samsung présente plusieurs écrans pliables avant l’exposition SID 2021

Avant l’exposition Society for Information Display (SID) de cette semaine, Samsung Display a annoncé plusieurs de ses prochains panneaux OLED pliables. Nous avons un aperçu du panneau pliable en S de la marque, ainsi que d’une option coulissante et d’un grand panneau d’écran pour les ordinateurs portables avec une caméra intégrée sous le panneau. La conférence durera d’aujourd’hui jusqu’au 21 mai.

L’écran pliable en S se plie en deux points, vous donnant la flexibilité d’ajuster l’écran souhaité à la volée en fonction de la tâche à accomplir. La diagonale de l’écran augmente jusqu’à 7,2 pouces lorsqu’il est complètement ouvert, mais il existe également un facteur de forme plus gérable avec un seul dépliage. Les caméras frontales sont logées dans le panneau latéral gauche de l’écran.

De plus, nous jetons un coup d’œil au prototype d’affichage coulissant qui présente un affichage à expansion horizontale qui permet également un ajustement progressif. Dans son état déplié, l’appareil de démonstration apparaît à peu près de la même taille qu’un smartphone conventionnel. En appuyant sur un bouton, l’écran peut s’agrandir de plusieurs millimètres pour présenter une toile plus grande pour le multitâche et la consommation multimédia.

Samsung a également présenté un écran pliable de 17 pouces qui se plie en deux, similaire à la tablette Surface Neo de Microsoft et au ThinkPad X1 Fold de Lenovo. Le panneau arbore un rapport hauteur / largeur de 4: 3 conçu pour la productivité. Il peut être utilisé à la fois dans les orientations portrait et paysage.

Enfin, nous avons un aperçu des projets de Samsung pour un ordinateur portable presque sans lunette. L’écran dispose d’une caméra frontale intégrée sous le cadre supérieur. Le résultat est assez impressionnant et assure un maximum d’écran immobilier. La seule question est de savoir si Samsung peut déterminer la qualité de l’appareil photo.

La source (en coréen)