La conception à DEL PixCell intégrée de manière monolithique fournit un contrôle d’éclairage sélectif précis pour améliorer la visibilité de conduite et aider les conducteurs à mieux réagir aux environnements environnants

Samsung Electronics, un leader mondial des solutions de composants numériques avancées, a annoncé aujourd’hui PixCell LED, un nouveau module LED automobile optimisé pour les phares intelligents, tels que les systèmes de feux de route adaptatifs (ADB). Les phares ADB alimentés par les LED PixCell de Samsung aideront à améliorer la visibilité et la sécurité du conducteur afin d’améliorer l’expérience de conduite globale la nuit et dans des conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard ou la forte pluie.

«Bien plus qu’une simple source d’éclairage automobile, la PixCell LED de Samsung est basée sur une nouvelle technologie d’éclairage conçue pour améliorer la sécurité routière et le confort de conduite», a déclaré Un Soo Kim, vice-président senior de l’équipe commerciale LED chez Samsung Electronics. «En commençant par PixCell LED, nous allons introduire des solutions d’éclairage sur mesure bien adaptées aux futures automobiles, y compris les véhicules électriques et autonomes.»

L’ADB est une technologie avancée d’assistance à la conduite conçue pour garantir une visibilité de conduite maximale. Afin d’éviter l’éblouissement pour les autres conducteurs, ADB ajuste automatiquement les modèles de faisceau des phares lorsqu’il détecte un objet à proximité d’un véhicule en mouvement, évitant ainsi tout éblouissement inutile. Les développements récents des futures technologies automobiles, telles que la conduite autonome et connectée, ont relevé la barre des normes de sécurité des véhicules et, en fin de compte, stimulé la demande de systèmes ADB.

Tirant parti de l’expertise de longue date de Samsung dans la technologie des semi-conducteurs, la nouvelle LED PixCell peut intégrer de manière monolithique plus de 100 segments ultra-petits dans une seule puce LED, tout en réduisant considérablement la zone d’émission de lumière.

Ces segments de LED sont séparés par une paroi en silicium pour éviter la diaphonie optique et, à leur tour, offrent un contraste supérieur pour une meilleure visibilité du conducteur. Chaque segment fonctionne comme un pixel pour contrôler méticuleusement la distribution de la lumière, car il distingue les zones d’activation et de désactivation de sorte que le faisceau du phare n’illumine que l’emplacement exact où il est nécessaire.

Avec la zone d’émission de lumière réduite à 1/16 des modules LED discrets conventionnels pour les systèmes ADB, la PixCell LED peut réduire la taille des phares de 30 à 50%, permettant une plus grande liberté dans la conception de lampes plus épurées et plus élégantes.

La distribution de la lumière et les niveaux de luminosité de la PixCell LED sont conçus à l’aide d’un logiciel d’éclairage automobile, ce qui les rend facilement réglables pour répondre aux diverses réglementations et exigences relatives aux lampes automobiles du monde entier. Sur la base d’une conception de phare standard unique, les fabricants de lampes peuvent personnaliser le flux lumineux pour répondre aux différents besoins de conception et bénéficier de délais réduits pour le développement, la production, la fourniture et le temps de mise sur le marché.

Samsung a commencé à expédier ses LED PixCell aux fabricants de lampes pour une utilisation dans les voitures électriques de nouvelle génération et a déjà fourni suffisamment de LED PixCell pour éclairer plus de 300 000 véhicules électriques.

Samsung PixCell LED