Samsung présente l’uMCP LPDDR5 qui apporte flash et RAM sur la même puce

Samsung a présenté aujourd’hui sa dernière solution de mémoire, appelée package multipuce LPDDR5 UFS, ou uMCP. Il intègre la RAM LPDDR5 et le flash NAND UFS 3.1 sur une seule puce, ce qui promet d’offrir des performances de niveau phare sur un smartphone doté d’un chipset de milieu de gamme.

L’uMCP LPDDR5 de Samsung permettra aux consommateurs de « profiter d’expériences de streaming, de jeu et de réalité mixte ininterrompues, même sur des appareils de niveau inférieur », a déclaré Young-soo Sohn, vice-président de l’équipe de planification des produits de mémoire chez Samsung.

Au-delà du discours fantaisiste sur les relations publiques, la puce permettra aux fabricants de rendre leurs téléphones moins chers et plus rapides grâce à l’architecture interne simplifiée. Samsung a cité une augmentation de 50% des performances de la DRAM – de 17 Go/s à 25 Go/s, tandis que les performances flash NAND sont doublées de 1,5 Go/s à 3 Go/s, par rapport au stockage UFS 2.2 basé sur LPDDR4H.

La puce ne mesurera que 11,5 x 13 mm, laissant plus d’espace pour d’autres composants internes. Samsung sera en mesure d’adapter différentes capacités, en fonction des exigences du fabricant – la DRAM peut être comprise entre 6 Go et 12 Go, tandis que le stockage ira de 128 Go à 512 Go.

Les tests avec plusieurs fabricants de smartphones sont terminés et Samsung s’attend à voir des téléphones avec uMCP dès ce mois-ci.

