Samsung présente l’événement IFA 2022 : tout tourne autour de la maison intelligente

Samsung fera partie de l’IFA de cette année à Berlin, et la société a présenté en avant-première ce qu’elle prévoit de dévoiler lors du salon. Jae Seung Lee, responsable des appareils numériques chez Samsung Electronics, a révélé dans un article de blog que le fabricant coréen parie sur la durabilité et l’efficacité énergétique dans ses futurs produits, sans nommer ce qu’ils pourraient être.

L’exécutif a révélé trois étapes clés qui feront de Samsung “la marque d’efficacité énergétique n ° 1 dans les appareils ménagers” – une affirmation audacieuse qui vise à atteindre une maison nette zéro.

La première étape pour atteindre cet objectif ambitieux consiste à mettre en œuvre la connectivité Wi-Fi dans tous les nouveaux appareils qui seront connectés au service intelligent Bespoke Home. Il aura la plate-forme SmartThings en son cœur pour atteindre une meilleure efficacité et vous donner plus de contrôle. De plus, tous les futurs appareils électroménagers de Samsung intègreront des fonctions d’économie d’énergie basées sur l’IA.



La deuxième étape consiste à s’associer à une entreprise qui sait déjà comment être durable. Dans ce scénario particulier, Samsung s’associe à Patagonia – une marque de vêtements éco-responsable qui s’efforce d’éliminer les microplastiques de ses vêtements pour empêcher les produits chimiques d’être émis dans l’océan mondial.

L’expertise de Patagonia dans les vêtements et le savoir-faire de Samsung dans les machines à laver devraient réduire les émissions de microplastiques – cela devrait se produire dans les nouveaux produits, ainsi que dans certains produits existants qui doivent faire l’objet d’une mise à jour logicielle.



La troisième étape pour devenir un conglomérat conscient consiste à développer une maison capable de générer sa propre énergie et de réduire les émissions de carbone. Cela se produira en partenariat avec Qcells et SMA et Samsung mettra en œuvre “une variété de projets neutres en carbone qui peuvent réduire l’impact négatif sur l’environnement pour faire de la vision d’un avenir durable une réalité”.

Le responsable des appareils numériques s’est arrêté avant de révéler les détails des machines à laver, des climatiseurs et des téléviseurs intelligents qui seront lancés le mois prochain. Plus d’informations seront révélées après le début de l’IFA 2022 ce vendredi 2 septembre.

