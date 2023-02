Samsung présente les ultrasons haut de gamme pour la santé des femmes – Samsung Global Newsroom

Redéfinissant l’imagerie de la santé des femmes, le HERA W10 Elite de Samsung, le premier modèle de la plate-forme HERA, vise à devenir un leader visionnaire des applications d’obstétrique et de gynécologie

Boston Imaging, le siège américain de l’activité radiographie et échographie numérique de Samsung, présente le HERA W10 Elite,1 le premier modèle de la plateforme HERA pour l’obstétrique et la gynécologie qui fournit aux cliniciens une suite d’outils d’intelligence artificielle (IA) puissants et d’applications cliniques pour faire progresser l’expérience de diagnostic.

« La santé des femmes est un domaine en plein essor qui nécessite un équipement de pointe pour les soins aux patientes. L’HERA W10 Elite apportera un changement visionnaire à l’obstétrique et à la gynécologie avec un traitement d’image sophistiqué et une conception ergonomique », a déclaré Tracy Bury, responsable de l’échographie pour la santé des femmes, Boston Imaging.

Le HERA W10 Elite peut aider les cliniciens à mieux comprendre le diagnostic grâce à ses visualisations intuitives, ses fonctionnalités analytiques précises et son fonctionnement rapide. Le système révolutionné a également été mis à jour par rapport à son prédécesseur sous divers aspects, notamment :

MV-Flow™ avancé : Pour afficher l’intensité du flux sanguin, il fournit une visualisation 2D et 3D du sang microcirculatoire et lent.

Pour afficher l’intensité du flux sanguin, il fournit une visualisation 2D et 3D du sang microcirculatoire et lent. Écran OLED plus grand : La zone d’affichage a été augmentée de 57%, 2 tandis que l’OLED 3 l’écran représente de manière réaliste les couleurs noires, ce qui le rend bien adapté aux diverses caractéristiques d’image échographique.

La zone d’affichage a été augmentée de 57%, tandis que l’OLED l’écran représente de manière réaliste les couleurs noires, ce qui le rend bien adapté aux diverses caractéristiques d’image échographique. Nouveau transducteur : L’EV2-124 permet la visualisation du cœur et du cerveau du fœtus à partir de huit semaines par voie endovaginale.

Le système est également équipé de fonctionnalités d’IA améliorées, telles que :

HeartAssistMC : Fournit des résultats de mesure et classe automatiquement une image échographique dans les vues de mesure requises pour le diagnostic cardiaque fœtal.

Fournit des résultats de mesure et classe automatiquement une image échographique dans les vues de mesure requises pour le diagnostic cardiaque fœtal. ViewAssistMC : Classe automatiquement les images échographiques et annote les structures pour une mesure pratique (16 nouvelles vues ajoutées). 4,5

Classe automatiquement les images échographiques et annote les structures pour une mesure pratique (16 nouvelles vues ajoutées). BiometryAssist™ : Permet aux cliniciens de mesurer les paramètres de croissance fœtale en un seul clic tout en maintenant la cohérence de l’examen.4

Samsung s’engage à mettre sur le marché des systèmes d’échographie nouveaux et mis à jour axés sur la santé des femmes afin de rester fidèle à son engagement de soutenir les soins de santé des femmes tout au long de leur vie. Le HERA W10 Elite sera présenté lors de la 43e réunion annuelle sur la grossesse de la Society for Maternal Fetal Medicine du 8 au 10 février au stand n ° 317.

Des informations supplémentaires sur le système sont disponibles ici.

À propos de Boston Imaging

Boston Imaging commercialise des technologies d’imagerie innovantes et s’engage à fournir des solutions de diagnostic rapides, simples et précises aux prestataires de soins de santé. Boston Imaging est le siège social aux États-Unis pour les ventes, le marketing et la distribution de tous les systèmes de radiographie et d’échographie numériques de Samsung. Le portefeuille croissant de technologies médicales avancées de Boston Imaging est utilisé dans les principaux établissements de soins de santé pour aider les prestataires à améliorer les soins aux patients, à améliorer la satisfaction des patients et à accroître l’efficacité du flux de travail. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.bostonimaging.com/.

1 Elite n’est pas un nom de produit mais une terminologie marketing.

2 Comparé au Samsung HERA W10

3 OLED : Diode électroluminescente organique

4 Les fonctionnalités matérielles et logicielles sont en attente de la FDA 510(k), non disponibles à la vente aux États-Unis.

5 ViewAssist™ couvre entièrement les directives mondiales du 1er au 3e trimestre.