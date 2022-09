Samsung présente les économies d’énergie au quotidien dans toute la maison – Samsung Global Newsroom

Après une interruption de deux ans, le plus grand salon européen de l’électroménager est de retour et meilleur que jamais. L’IFA 2022 s’est déroulé hors ligne le 2 septembre à Berlin, en Allemagne, où Samsung Electronics a présenté sa dernière gamme dans le hall d’exposition Samsung Town. Avec diverses zones, telles que la zone de vie SmartThings et la zone de durabilité au quotidien, les visiteurs pouvaient découvrir les derniers produits dans les catégories d’affichage visuel, d’appareils électroménagers, de mobiles et de mémoire. Samsung Newsroom vous emmène sur les lieux de Samsung Town dans cette série de trois étages. Dans cette première histoire, nous couvrirons les efforts éco-conscients de Samsung pour une vie quotidienne durable. Dans la deuxième histoire, nous partagerons l’expérience connectée intégrée rendue possible par SmartThings Home Life. Dans la troisième histoire, nous vous ferons visiter les derniers produits de Samsung dans le hall d’exposition — vous donnant l’impression d’y être réellement.

Alors que nous commençons cette visite en ligne de Samsung Town, nous aimerions d’abord vous présenter la Everyday Sustainability Zone, une vision pour un avenir plus vert en intégrant la durabilité dans la vie quotidienne. Dans la zone, Samsung Electronics présente ses divers efforts pour accroître la durabilité à toutes les étapes du cycle de vie du produit, de la fabrication et de la distribution à l’utilisation et à l’élimination.

Dans les trois espaces d’exposition SmartThings Home, y compris la cuisine et la buanderie, la chambre et l’extérieur, les visiteurs, en utilisant le mode SmartThings AI Energy, peuvent découvrir Net Zero Home, un espace où il produit, stocke, gère et consomme l’énergie à la maison sans créer de surplus d’énergie. ou pénurie.

Découvrons plus en détail comment la durabilité au quotidien a été présentée à l’IFA 2022 à travers les photos ci-dessous.