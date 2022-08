Samsung présente le nouveau remix «Over the Horizon» du membre BTS SUGA

La sonnerie par défaut et la chanson thème de la série Galaxy de Samsung, “Over the Horizon”, ont vu de nombreux remixes au fil des ans, mais c’est la première fois que le même artiste est invité à le faire une deuxième fois.

Comme vous pouvez le constater à partir de son titre officiel, “Over the Horizon 2022 Produced by SUGA of BTS” a été remixé par le producteur de disques et membre du BTS SUGA. Cela fait suite au remix de SUGA de l’année dernière, qui a été lancé aux côtés des Galaxy Z Flip3 et Z Fold3.

Ce nouveau mix a été produit pour les nouveaux pliables Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 qui seront mis en vente la semaine prochaine. Cependant, il sera également livré à d’autres appareils Galaxy via une mise à jour logicielle.

L’objectif de SUGA avec cette nouvelle version de la chanson était “d’encourager les gens à envisager un avenir radieux et à réfléchir à l’excitation qui les attend” à l’horizon “.” Vous pouvez lui donner écouter la vidéo musicale ci-dessous:

