Samsung présente le mode SeeColors sur la gamme de téléviseurs et de moniteurs 2023 pour améliorer l’expérience des utilisateurs daltoniens – Samsung Global Newsroom

La fonction d’accessibilité aide les téléspectateurs ayant une déficience de la vision des couleurs à recalibrer leurs écrans pour une expérience de visionnement plus agréable

Le mode SeeColors reçoit la certification « Color Vision Accessibility » du TÜV Rheinland

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’ajout du mode SeeColors sur sa gamme de téléviseurs et de moniteurs 2023.1 La fonction d’accessibilité nouvellement ajoutée fournit divers paramètres de couleur basés sur les degrés et les types de déficience de la vision des couleurs (CVD),2 offrant une expérience visuelle améliorée.

Le mode SeeColors fournit neuf préréglages d’image afin que les utilisateurs puissent sélectionner l’option qui leur convient le mieux. La fonction ajuste les niveaux de rouge, de vert et de bleu pour permettre aux téléspectateurs de distinguer facilement les couleurs à l’écran en fonction de leur degré ou du type de CVD.

Initialement publié en tant qu’application en 2017, SeeColors aide les personnes atteintes de CVD à profiter de leur écran tel qu’il était censé être vu. Désormais intégrée aux menus d’accessibilité des téléviseurs et des moniteurs, cette fonctionnalité est plus facilement accessible aux utilisateurs. Pour les consommateurs qui ont déjà acheté un modèle 2023, une mise à jour logicielle sera disponible pour ajouter SeeColors au menu d’accessibilité.

Samsung a obtenu la certification « Color Vision Accessibility » du TÜV Rheinland,3 en reconnaissance de la capacité du mode SeeColors à aider les personnes atteintes de CVD à mieux profiter du contenu sur les écrans Samsung. Cette reconnaissance s’appuie sur l’engagement de Samsung en matière d’accessibilité, dans le cadre de la vision « Des écrans partout, des écrans pour tous ».

« Nous sommes ravis d’introduire des fonctionnalités d’accessibilité supplémentaires, notamment SeeColors et le mode Relumino, dans notre gamme de téléviseurs et de moniteurs 2023 pour aider les personnes daltoniennes et malvoyantes », a déclaré Seokwoo Jason Yong, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Dans le cadre de la vision de « Des écrans partout, des écrans pour tous », nous continuerons d’innover et de rapprocher les technologies inclusives de nos consommateurs.

Pour plus d’informations sur les fonctions d’accessibilité de Samsung, rendez-vous sur www.samsung.com.

1 Le mode SeeColors est disponible sur la gamme de téléviseurs et de moniteurs 2023 de Samsung, y compris les Neo QLED, QLED, OLED, Smart Monitor et le moniteur de jeu G95SC.

2 Cette fonctionnalité n’est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic d’une maladie ou d’autres conditions, ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie ou d’un problème médical. Toute information trouvée, acquise ou consultée via cette fonctionnalité est mise à votre disposition pour votre commodité et ne doit pas être considérée comme un avis médical.

3 TÜV Rheinland, dont le siège est à Cologne, en Allemagne, est une organisation de test de renommée mondiale qui propose des certifications de qualité et de sécurité dans diverses industries. La certification « Color Vision Accessibility » a été décernée le 7 juin 2023.