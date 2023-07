« The Wall All-in-One » donne vie à la captivante série monochrome de l’artiste avec une précision et une vivacité remarquables sur un immense écran 4K de 146 pouces

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui l’exposition d’un chef-d’œuvre de Park Seo-Bo, une figure de proue de l’art coréen contemporain, sur The Wall All-in-One (modèle IAB) à l’emblématique Rockefeller Center de New York.

Dans le cadre de l’exposition « Origin, Emergence, Return », Samsung s’est associé à Johyun Gallery, combinant l’éclat artistique de Park Seo-Bo avec la technologie Micro LED de pointe de Samsung pour offrir une expérience visuelle inégalée qui pousse le limites de l’affichage d’art numérique. Les visiteurs peuvent apprécier l’art de la série emblématique « Écriture » de Park sur l’écran immersif 4K de 146 pouces de The Wall. Le mur tout-en-un offre une expérience visuelle impressionnante qui reproduit les couleurs intenses et les textures complexes de la peinture de Park, permettant aux visiteurs d’être complètement immergés dans l’œuvre d’art.

Cette collaboration marque également la première interprétation numérique1 des œuvres de Park. Utilisant la microphotographie, l’œuvre d’art originale a été capturée en 56 segments dans une résolution ultra-haute et est affichée en effectuant un zoom arrière lent à partir d’une zone agrandie de la taille d’une pièce de l’œuvre d’art. Dans ce processus, l’œuvre est imprégnée de mouvement et la texture complexe d’Écriture créée avec de la peinture et du papier coréen traditionnel fait à la main, Hanji, prend pleinement vie, dont l’intégralité a été parfaitement capturée par l’affichage captivant de The Wall.

« Je voulais mettre en évidence l’univers complexe de l’œuvre d’art originale en ajoutant une composante dynamique dans chaque coin de la peinture », a déclaré Park. « L’affichage numérique du mur rend magistralement la texture nuancée de Hanji et les teintes rouges fluctuantes sous la lumière du soleil, révélant des détails qui auraient pu être facilement ignorés à l’œil nu. »

Le Wall All-in-One de Samsung est alimenté par la technologie Micro LED avancée et a remporté de nombreux prix, dont le « Best of Show 2023 » à Integrated Systems Europe (ISE) 2023 et InfoComm 2023, les principaux salons mondiaux de l’audiovisuel et de l’intégration de systèmes.

Grâce à son processus d’installation pratique utilisant une couture pré-ajustée, il permet une personnalisation sans effort pour créer l’ambiance parfaite pour le contenu affiché, ce qui permet aux entreprises d’économiser du temps et des ressources. De plus, grâce à un design élégant et mince, il s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement commercial, ce qui en fait le choix préféré des entreprises qui cherchent à rehausser leurs écrans.

L’exposition comprend également une salle multimédia avec la signalisation Neo QLED 8K de 85 pouces de Samsung (modèle QPA-8K), qui présente le processus artistique de Park à travers une série de vidéos et de documentaires, offrant aux spectateurs un aperçu complet de la vision unique de l’artiste et de son parcours créatif. . Les visiteurs du Rockefeller Center auront l’occasion unique de voir plus de 40 œuvres d’art de Park, y compris l’exposition numérique sur The Wall All-in-One, jusqu’au 23 juillet.

« Nous sommes vraiment honorés de présenter le travail extraordinaire de Park Seo-Bo à travers The Wall All-in-One, qui met magnifiquement en valeur la maîtrise de la couleur et de la texture de l’artiste », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Nous continuerons à forger de nouveaux partenariats et à introduire des solutions innovantes qui repoussent les limites de la technologie d’affichage. »

Pour plus d’informations sur le tout-en-un The Wall de Samsung, rendez-vous sur http://smsng.co/B2Bsolutions.

1 Titre de l’art vidéo : [1 OF 0]Réalisé par Jifan Park