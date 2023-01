Samsung présente le capteur ISOCELL HP2 200MP pour le Galaxy S23 Ultra

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui son dernier capteur 200 MP, nommé ISOCELL HP2. Il mesure 1/1,3″ avec des pixels de 0,6 μm et est doté d’une toute nouvelle technologie pour étendre la plage dynamique et améliorer la reproduction des couleurs.

Le nom HP2 pourrait suggérer que le nouveau capteur est en quelque sorte pire que le 200MP ISOCELL HP3, mais en réalité, le nombre ne concerne que la taille des pixels individuels. La société a déclaré dans un communiqué de presse que le nouveau capteur “exploite les technologies de capteur d’image haute résolution et le savoir-faire de pointe de Samsung pour des détails épiques”, ce qui signifie qu’il s’agit du meilleur produit du fabricant coréen à ce jour.

Samsung a apporté sa dernière technologie de regroupement de pixels appelée Tetra2pixel. Dans les environnements faiblement éclairés, le HP2 peut biner 4 pour 1 pour des pixels de 1,2 μm et une résolution de 50 MP ou 16 pour 1 pour des pixels de 2,4 μm et une image résultante de 12,5 MP. La vidéo 8K complète est prise en charge avec un binning 4 pour 1 et des pixels de 1,2 μm.

Le HP2 peut effectuer des rafales de 15 ips à sa résolution native de 200 MP, soit deux fois plus que le HP3 et 50 % mieux que le capteur HM3 de 100 MP.

Le capteur est également livré avec une double porte de transfert vertical (D-VTG) pour éviter les hautes lumières soufflées. Il prétend augmenter la capacité totale du puits de plus de 33 %, ce qui signifie qu’un pixel individuel peut recueillir un tiers de lumière en plus avant de se clipser.

La technologie Super QPD reconnaît à la fois les modèles horizontaux et verticaux afin de fournir une mise au point automatique rapide et précise même dans des conditions de faible luminosité.

L’ISOCELL HP2 est le premier capteur qui utilise la fonction DSG (Dual Slope Gain) de Samsung en mode 50MP. Il applique deux valeurs de conversion distinctes au signal analogique reçu au niveau du pixel, apportant une “super performance HDR”. Cela signifie qu’il peut capturer les deux expositions en évitant le risque de perte de détails en mode HDR conventionnel. De plus, cela lui permet de prendre des vidéos 4K HDR à 60 ips.

Le capteur est déjà en production et nous le verrons faire ses débuts sur le Samsung Galaxy S23 Ultra qui sera lancé le 1er février.

Source 1 | Source 2