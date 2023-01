Samsung présente le capteur d’image de 200 mégapixels pour une expérience haute résolution ultime dans les smartphones phares – Samsung Global Newsroom

Le nouveau Samsung ISOCELL HP2 augmente la capacité pour des performances de pixel maximales, permettant des photos détaillées et transparentes dans toutes les conditions d’éclairage

Samsung Electronics a présenté aujourd’hui son dernier capteur d’image de 200 mégapixels (MP), l’ISOCELL HP2, avec une technologie de pixel améliorée et une capacité complète pour des images mobiles époustouflantes dans les smartphones haut de gamme de demain.

“Le Samsung ISOCELL HP2 exploite les technologies de capteur d’image haute résolution et le savoir-faire de pointe de Samsung pour des détails épiques”, a déclaré JoonSeo Yim, vice-président exécutif de l’équipe commerciale des capteurs chez Samsung Electronics. « Notre leadership vient de technologies de pixels innovantes qui permettent à nos capteurs d’aller au-delà du nombre et de la taille des pixels. Nous continuerons à ouvrir de nouveaux horizons et à consolider notre présence sur le marché en pleine expansion des capteurs ultra-haute résolution. »

L’ISOCELL HP2 contient 200 millions de pixels de 0,6 micromètre (μm) dans un format optique de 1/1,3″, une taille de capteur largement utilisée dans les principaux appareils photo des smartphones de 108 MP. Cela permet aux consommateurs de profiter de résolutions encore plus élevées dans les derniers smartphones haut de gamme sans plus de bosses de caméra dans leurs appareils.

Grâce à la technologie avancée de regroupement de pixels de Samsung, Tetra2pixel, le HP2 ajoute plus de polyvalence à l’appareil photo car il simule différentes tailles de pixels pour s’adapter à différents niveaux d’éclairage. Dans des environnements faiblement éclairés, le capteur se transforme en un capteur d’image 1,2 μm 50MP ou 2,4 μm 12,5 MP en liant quatre à 16 pixels voisins. Pour une vidéo 8K plus complète, à environ 33 MP, le HP2 passe en mode 1,2 μm 50 MP pour minimiser le recadrage et capturer une plus grande partie de la scène. Filmer en 8K à 30 images par seconde (fps), un large champ de vision ainsi qu’une taille de pixel plus grande peuvent produire des vidéos cinématographiques nettes.

Les images délavées provenant d’environnements très éclairés peuvent être considérablement réduites avec le HP2, grâce à la nouvelle technologie Samsung Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG). Dans une photodiode à l’intérieur de chaque pixel, une grille de transfert de tension est placée en bas pour transporter les électrons des pixels vers la couche logique. Avec une grande précision, D-VTG ajoute une deuxième porte de transfert dans le pixel, augmentant la capacité de plein puits du pixel de plus de 33 %. Avec plus d’électrons stockés et des transferts de signaux efficaces, cette méthode peut réduire la surexposition et améliorer la reproduction des couleurs, en particulier dans des conditions de lumière vive.

Dans les environnements à faible éclairage, la mise au point automatique du HP2 passe au niveau supérieur avec Super QPD, qui permet au capteur d’utiliser tous ses 200 millions de pixels pour les agents de mise au point. La grande quantité d’agents de mise au point est regroupée par quatre pixels adjacents pour reconnaître les changements de motif horizontaux et verticaux qui offrent une mise au point automatique plus rapide et plus précise. Utilisant les riches données de motif ainsi que le grand nombre de points de référence, le nouveau capteur est capable d’une mise au point automatique rapide, même dans un environnement faiblement éclairé.

Pour de superbes performances HDR, Samsung introduit pour la première fois la fonction DSG en mode 50MP qui applique deux valeurs de conversion distinctes au signal analogique reçu au niveau du pixel. De plus, le Smart-ISO Pro, une solution HDR qui fusionne différents niveaux de lecture ISO à partir d’une seule exposition, permet à l’appareil photo de prendre des images de 12,5 MP et des vidéos 4K à 60 ips en HDR.

Le Samsung ISOCELL HP2 est entré en production de masse.