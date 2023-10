Samsung a publié une vidéo révélant les nouvelles capacités du capteur ISOCELL 200 MP, alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Il n’existe pas de smartphone sur le marché doté d’un tel matériel, il s’agit donc clairement d’un teaser pour le prochain Galaxy S24 Ultra.

Voici la vidéo de 60 secondes et continuez à lire pour un aperçu de ce qu’il y a à l’intérieur.

Zoom Anyplace suit automatiquement les sujets dans une vidéo, mais continue également de capturer des images avec zoom arrière plein format de la scène entière. Cela signifie que le capteur permet essentiellement de capturer deux flux vidéo 4K – de la zone recadrée et un de la vue entière, vous permettant de modifier le cadrage une fois la prise de vue terminée. Et cela fonctionnera aussi bien en zoom 2x qu’en 4x.

On dit également que la fonctionnalité suit automatiquement les sujets et les maintient concentrés en temps réel lorsqu’ils se déplacent dans la scène dans n’importe quelle direction, y compris en se rapprochant de l’objectif, et tout cela en conservant la résolution 4K.

L’AI Remosaic E2E (de bout en bout) est une nouvelle façon de traiter l’image. Actuellement, le capteur ISOCELL traite les photos de manière séquentielle – couleur par couleur, couche par couche. La nouvelle solution est parallèle : la couleur, la tonalité, la réduction du bruit, la netteté, le HDR, le dématriçage, la balance des blancs et la correction de l’ombrage de l’objectif se produiront tous en même temps.

Cette amélioration permettra de doubler la vitesse de capture, ce qui entraînera une réduction du temps de traitement et une meilleure qualité d’image.

Samsung a déclaré que toutes les fonctionnalités sont “à des fins d’illustration uniquement”, mais nous pensons qu’elles seront sur l’Ultra car il a été confirmé qu’il comporte le nouveau chipset phare Snapdragon et un capteur 200MP. Nous saurons si cela est vrai lors du prochain Unpacked, qui aurait lieu dans les premières semaines de l’année prochaine.

