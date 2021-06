Samsung présente la nouvelle radio 5G avec antennes intégrées – Samsung Global Newsroom

Conduisant une plus grande efficacité de déploiement dans un facteur de forme compact, le nouveau

One Antenna Radio est conçue pour accélérer les déploiements 5G

Samsung Electronics a dévoilé aujourd’hui une nouvelle radio conçue pour aider les opérateurs mobiles à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés dans le déploiement des réseaux 5G. Annoncé à «Réseaux Samsung : redéfinis« , la nouvelle radio One Antenna dispose d’antennes intégrées, offrant aux opérateurs la possibilité de simplifier et d’accélérer les installations 5G en consolidant une radio MIMO massive de 3,5 GHz avec des antennes passives à bande basse et moyenne en un seul facteur de forme.

Alors que les opérateurs continuent d’étendre leur couverture 5G, un défi majeur auquel ils sont confrontés est les restrictions d’espace et d’empreinte sur les sites et sur les tours. La radio tout-en-un de Samsung répondra aux diverses exigences environnementales et de site, facilitant l’installation, économisant de l’espace et réduisant les coûts d’exploitation pour les opérateurs. La nouvelle solution fera partie du portefeuille de réseaux d’accès radio (RAN) de Samsung au début de 2022, ciblant initialement le marché européen.

Les principaux avantages de la radio One Antenna de Samsung sont :

Simplification du site : La solution rationalisée utilise un matériel compact pour se fondre dans l’environnement d’une municipalité et réduit les éléments de câblage et de matériel pour minimiser l’impact visuel dans les zones urbaines denses.

Installation simplifiée : Le déploiement est simplifié en éliminant le besoin d’installer et de connecter des radios et plusieurs antennes séparément, ce qui accélère l’installation et réduit les coûts de main-d’œuvre.

Économies d’OPEX : En nécessitant moins d’espace sur les sites ou les tours, et avec un encombrement réduit, les opérateurs peuvent économiser sur les dépenses, y compris les coûts de location et de maintenance.

« Nous sommes fiers de présenter notre radio à une antenne pour fournir des performances de pointe conçues pour s’adapter à divers environnements de déploiement », a déclaré Wonil Roh, vice-président senior et responsable de la stratégie produit, activités réseaux chez Samsung Electronics. « Reconnaissant que le matériel de montage, le câblage, le temps et l’espace du site de l’équipage sont un défi pour la plupart des opérateurs, nous avons créé une solution pour aider à résoudre ce problème et étendre les limites de déploiement. »

Samsung a été le pionnier de la livraison réussie de solutions 5G de bout en bout, notamment des chipsets, des radios et des cœurs. Grâce à la recherche et au développement continus, Samsung pousse l’industrie à faire progresser les réseaux 5G avec son portefeuille de produits leader sur le marché, des solutions RAN et Core entièrement virtualisées aux solutions de réseau privé et aux outils d’automatisation alimentés par l’IA. La société fournit actuellement des solutions de réseau aux opérateurs mobiles qui offrent une connectivité à des centaines de millions d’utilisateurs à travers le monde.