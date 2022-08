Samsung présente la fonctionnalité spéciale Spotify sur la gamme Galaxy Watch 5

Samsung et Spotify ont annoncé une fonctionnalité spéciale pour Montre Galaxy 5 acheteurs cette semaine, parfait si vous prévoyez de vous procurer l’une de ces nouvelles montres intelligentes pendant la période de précommande. Les deux sociétés ont regroupé l’annonce de la fonctionnalité avec d’autres éléments, voici donc l’essentiel.

Pour les fans de Google Assistant, les propriétaires de Watch 5 et Watch 5 Pro peuvent simplement dire à Assistant, “Hey Google”, suivi de n’importe quel nombre de commandes pour contrôler directement Spotify. Vous pouvez contrôler la lecture de la musique et des podcasts, ainsi que monter et baisser le volume. Pour les utilisateurs de Galaxy Buds 2 Pro, ils peuvent utiliser la fonction Spotify Tap, qui vous permet de plonger instantanément dans votre musique d’un simple toucher.

Enfin, un peu comme un rappel parce que c’était première introduction en 2020, Les utilisateurs de Spotify Premium sur les appareils Android peuvent effectuer une session d’écoute d’appel vidéo. Lorsque vous utilisez Google Meet sur votre téléphone, l’hôte verra l’option de démarrer une session d’écoute et pourra ensuite inviter jusqu’à huit invités à se joindre, à condition qu’ils soient également abonnés Premium. C’est vieux, mais toujours cool.

Qui ici accroche une Galaxy Watch 5?

// Spotify