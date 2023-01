Samsung présente Flex Hybrid OLED qui se plie et glisse

Samsung Display a annoncé son dernier produit appelé Flex Hybrid OLED. Il s’agit d’un panneau qui peut se plier et coulisser et qui sera implémenté dans les futurs smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Le panneau se déplie d’un côté et glisse pour permettre un grand écran de 10,5 pouces avec un rapport de 4: 3 et un panneau encore plus grand de 12,4 pouces avec un rapport de 16:10 pour s’adapter à l’encombrement normal d’un smartphone.

Le nouveau produit, ainsi que deux panneaux coulissants, seront présentés au CES 2023 à Las Vegas, qui commence plus tard cette semaine.









Samsung Flex hybride OLED

Les projets Flex Slidable Solo et Flex Slidable Duet peuvent être tirés d’un (ou des deux) côtés pour étendre un OLED de 14 pouces en un écran de 17,3 pouces. Tous les panneaux sont tactiles et aideront les fabricants de smartphones à réinventer le téléphone mobile. Il est très peu probable que ces panneaux arrivent bientôt sur le marché final.

La présence de Samsung au CES 2023 sera également la première étape des nouveaux panneaux QD-OLED de la division d’affichage pour téléviseurs et moniteurs. Les tailles attendues sont 77″, 65″, 55″ et 34″, ainsi qu’une variante ultra-large de 49″.

Source