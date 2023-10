Samsung présente des solutions de mesure et de diagnostic automatiques basées sur l’IA au congrès mondial ISUOG 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung présente les systèmes à ultrasons haut de gamme « HERA W10 Elite » et « V8 » et présente un cas d’utilisation de SonoSync™, une solution de partage d’images échographiques en temps réel

Samsung Medison, une entreprise mondiale d’équipement médical et filiale de Samsung Electronics, présentera ses solutions de diagnostic basées sur l’IA au congrès mondial 2023 de l’ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) qui se tiendra à Séoul, en Corée du Sud, du 16 au 19 octobre. .

En tant que l’une des sociétés universitaires les plus importantes dans le domaine de l’échographie obstétricale et gynécologique, l’ISUOG organise des congrès annuels dans le monde entier pour partager les dernières technologies et résultats de recherche. L’événement de cette année, organisé pour la première fois à Séoul, réunira près de 2 000 obstétriciens et gynécologues de 126 pays.

Samsung Medison, l’un des principaux sponsors de l’événement, présentera la technologie de diagnostic IA de Samsung à travers l’exposition de ses systèmes à ultrasons haut de gamme « HERA W10 Elite » et « V8 », des démonstrations de solutions de diagnostic et un symposium.

HERA W10 Elite est un système à ultrasons haut de gamme équipé d’un moniteur OLED de 27 pouces, qui présente moins de variations de luminosité selon les angles de vision que les moniteurs LCD conventionnels. Sa sonde offre une résolution supérieure, permettant aux utilisateurs de visualiser des images échographiques à contraste élevé sous différents angles sans compromettre la qualité de l’image.

Lors de la conférence, Samsung Medison présentera des solutions d’assistant de diagnostic basées sur l’IA, notamment HeartAssist™, qui catégorise et fournit des résultats de mesure pour le diagnostic cardiaque fœtal d’une simple pression sur un bouton ; et UterineAssist™, qui mesure automatiquement la taille et la forme de l’utérus, aidant à examiner et diagnostiquer avec précision l’utérus.

De plus, Samsung Medison présentera des fonctions de mesure automatisées par l’IA telles que BiometryAssist™ et ViewAssist™, qui mesurent et annotent automatiquement les indicateurs de croissance fœtale en étendant les éléments précédemment mesurés uniquement au cours du 2ème trimestre (14-27 semaines) au 1er trimestre ( 1 à 13 semaines) conformément aux directives ISUOG récemment révisées en février 2023.

« Grâce à la fonction BiometryAssist™, le poids fœtal peut être mesuré avec une précision professionnelle jusqu’à 48 heures avant l’accouchement, et le temps de mesure peut être considérablement réduit », a déclaré le professeur Mar Gil de l’hôpital universitaire de Torrejón, en Espagne, dans un résumé de l’étude disponible. pour publication lors de la conférence.

Lors de la conférence, Samsung Medison présentera également une version améliorée de « 5D CNS (Central Nervous System)+ », une fonctionnalité pratique pour l’examen du cerveau fœtal.

Un accueil positif est attendu lors de la conférence en raison de la fourniture automatique de neuf coupes transversales essentielles du cerveau fœtal, y compris les plans coronal et sagittal, et de six mesures nécessaires au diagnostic – circonférence et diamètre de la tête, avec une grande précision.

D’autres fonctionnalités telles que SonoSync™, spécialisée dans le conseil et la formation à distance, et S-Hub™, une solution informatique de gestion des ressources hospitalières, seront présentées aux professionnels de la santé du monde entier.

Samsung Medison organisera des symposiums sur « l’obstétrique » et la « gynécologie » les 17 et 18 octobre respectivement, pour présenter les résultats de la recherche sur l’utilité clinique des fonctionnalités qui aident à diagnostiquer le cœur et le cerveau du fœtus et l’endométriose.

Lors de la session « Thérapie fœtale et télésonographie » du symposium « Obstétrique », le Dr Ruben Quintero du Fetal Institute aux États-Unis présentera un cas où SonoSync™, une solution de partage d’images échographiques en temps réel avec capacité de contrôle à distance, a sauvé la vie d’une mère et de son nouveau-né dans un cas de détresse fœtale mal diagnostiquée.

Lors du symposium « Gynécologie », le professeur Tom Bourne de l’Imperial College, Royaume-Uni, présentera ses recherches sur les tumeurs ovariennes à l’aide des fonctionnalités CrystalVue™ et MV-Flow™.

« Samsung développe continuellement des technologies d’IA qui améliorent l’efficacité du diagnostic afin que les médecins puissent se concentrer davantage sur les soins aux patients », a déclaré Jinyong Lee, responsable du groupe AI Vision chez Samsung Medison. « Nous nous efforçons continuellement de développer des technologies pouvant être utilisées dans le domaine de l’obstétrique et de la gynécologie pour contribuer à améliorer la santé maternelle et fœtale. »

La conférence, qui se tient pour la première fois en Corée du Sud, est également le premier événement hors ligne depuis la fin de la pandémie de COVID-19. Samsung Medison participe en tant que sponsor principal et s’engage dans diverses activités académiques, notamment les webinaires Samsung-ISUOG et le pré-congrès.

Pour plus d’informations sur la division Santé de Samsung, ses filiales et ses produits, veuillez visiter www.samsunghealthcare.com.