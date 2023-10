Samsung présente des innovations logiques révolutionnaires lors du System LSI Tech Day 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung met l’accent sur sa vision de faire avancer la quatrième révolution industrielle grâce à une plate-forme humanoïde System LSI complète ;

L’événement inaugural offre un premier aperçu du portefeuille logique de nouvelle génération comprenant le processeur mobile Exynos 2400, la technologie de capteur de caméra Zoom Anyplace, le capteur de vision, le modem 5G et le processeur axé sur la santé.

Samsung Electronics, leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteurs, a dévoilé aujourd’hui ses dernières innovations en matière de technologies de semi-conducteurs analogiques et logiques et a présenté son plan pour les avancées technologiques à venir lors de son événement inaugural Samsung System LSI Tech Day 2023. En présence d’environ 300 clients et partenaires au siège social américain de Samsung Semiconductor, l’événement comprenait des sessions techniques dirigées par des dirigeants de Samsung, couvrant un large éventail de sujets allant des humanoïdes du système LSI à l’IA et aux efforts de R&D de l’entreprise aux États-Unis.

Dans le discours d’ouverture, Samsung a souligné la vision de l’entreprise consistant à diriger les technologies hyper-intelligentes, hyper-connectées et hyper-données à l’ère de la quatrième révolution industrielle avec ses solutions logiques complètes spécialement adaptées à diverses industries.

« L’IA générative est rapidement apparue comme peut-être la tendance la plus importante de l’année, exigeant des technologies fondamentales plus puissantes pour traiter les données et donner vie à l’IA », a déclaré Yong-In Park, président et responsable de l’activité System LSI chez Samsung Electronics. « Nous ouvrons la voie vers une nouvelle ère d’IA proactive, en tirant parti de notre plate-forme humanoïde Samsung System LSI, qui fait converger de manière transparente nos capacités sur un large spectre de semi-conducteurs logiques, depuis de puissantes IP informatiques, des solutions de connectivité jusqu’aux capteurs émulant les cinq principaux sens humains. .»

Premier aperçu du processeur mobile Exynos 2400 et de la technologie de capteur d’image Zoom Anyplace

L’un des moments forts de l’événement a été la présentation en avant-première du processeur mobile phare de nouvelle génération de Samsung, l’Exynos 2400 avec GPU Xclipse 940 basé sur la dernière architecture AMD RDNA™ 3. Une démo en direct a présenté la capacité de traçage de rayons considérablement améliorée du processeur, promettant un réalisme et une immersion améliorés dans le jeu grâce à une gamme d’effets optiques, notamment l’éclairage global, la réflexion et le rendu des ombres.

Réalisant des progrès significatifs en termes de performances informatiques, le processeur Exynos 2400 présente une augmentation de 1,7 fois des performances du processeur et une remarquable augmentation de 14,7 fois des performances de l’IA par rapport au produit Exynos 2200 précédent. De plus, Samsung a présenté un nouvel outil d’IA conçu pour les prochains smartphones, démontrant la génération d’IA texte-image à l’aide de sa carte de référence Exynos 2400.

La technologie Zoom Anyplace de Samsung, basée sur son capteur d’image de 200 millions de pixels, a également été dévoilée pour la première fois. Cette innovation en matière de capteur permettra une toute nouvelle expérience de zoom de caméra, permettant aux utilisateurs mobiles de prendre jusqu’à 4 gros plans d’objets en mouvement sans aucune dégradation de l’image. La technologie de suivi basée sur l’IA suit et capture automatiquement les objets, tandis que les enregistrements sont effectués simultanément en plein écran, garantissant qu’aucun moment ou détail n’est laissé sans capture.

D’autres débuts lors de l’événement étaient un modem 5G de nouvelle génération prêt pour l’Internet des objets à bande étroite (NB-IoT) pour les réseaux non terrestres (NTN) ; une nouvelle marque de capteurs de vision, l’ISOCELL Vizion ; et un processeur Smart Health.

Le dernier processeur automobile de Samsung, dont la production de masse est prévue pour 2025, l’Exynos Auto V920, a été présenté exécutant plusieurs applications sur plusieurs écrans. Pendant ce temps, une vidéo du capteur d’image ISOCELL Auto 1H1 a mis en évidence sa plage dynamique élevée (HDR) de 120 Hz et ses performances supérieures d’atténuation du scintillement des LED (LFM) qui garantissent une conduite plus sûre.

Démontrant ses capacités en matière de technologies cellulaires et de connectivité, Samsung a présenté une démonstration vidéo de la communication par satellite NB-IoT NTN en collaboration avec Skylo Technologies, un fournisseur de services NTN, utilisant le dispositif de référence de modem de nouvelle génération de Samsung. Une démonstration en direct du contrôle d’éclairage sans fil via sa solution ultra-large bande (UWB), l’Exynos Connect U100, a également été partagée.

Les innovations logiques supplémentaires exposées incluent le capteur d’image ultra haute résolution de 200 mégapixels (MP), l’ISOCELL HP2 ; une solution de caméra avancée d’aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD), l’ISOCELL Auto 1H1 ; CI de pilote d’affichage OLED (DDI) à points quantiques (QD) ; Solutions de sécurité IoT ; et un circuit intégré de gestion de l’énergie de charge sans fil (PMIC).

Plongez en profondeur dans l’IA avec des experts universitaires

Au cours de la table ronde de l’après-midi, Sukhwan Lim, directeur du centre de R&D américain System LSI, s’est joint à des experts universitaires – le professeur Jae-sun Seo de Cornell Tech, le professeur Yakun Sophia Shao de l’UC Berkeley et le professeur Thierry Tambe de l’Université de Stanford – pour discuter les implications sur les plates-formes de calcul des tendances récentes en matière d’IA générative et de grands modèles de langage.