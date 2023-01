Samsung présente des appareils électroménagers connectés conçus pour une vie durable au KBIS 2023 – Samsung Global Newsroom

Samsung établit la norme avec des produits de style de vie durables, connectés et personnalisables qui répondent aux besoins des acheteurs, des constructeurs et des concepteurs d’aujourd’hui

Samsung Electronics a présenté aujourd’hui des innovations qui placent la barre plus haut en matière de vie durable, intelligente et personnalisée au Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2023 à Las Vegas, Nevada.

Les appareils sur mesure ont rapidement gagné en popularité depuis leur introduction sur le marché américain en 2021, avec les réfrigérateurs sur mesure comme pièce maîtresse. La gamme en constante expansion comprend désormais des ensembles de cuisine complets, des produits de lessive et d’entretien des sols.

Cette année, Samsung propose une personnalisation sur mesure dans la catégorie de la cuisine intégrée et présente également de nouveaux modèles de réfrigérateurs. Avec ces nouveaux ajouts, Samsung vise à continuer à contribuer à faire des économies d’énergie une partie intégrante de la vie quotidienne, à améliorer les services connectés de SmartThings de plusieurs manières et à permettre des expériences plus personnalisées en 2023.

“La durabilité, la connectivité et la personnalisation sont au cœur des préoccupations des propriétaires et des acheteurs de maison d’aujourd’hui”, a déclaré Ik Soo Choi, vice-président directeur et chef de l’équipe des ventes et du marketing de l’activité appareils électroménagers numériques chez Samsung Electronics. “Nous sommes ravis d’être de retour au KBIS pour montrer comment nos produits inspirent les gens à créer des espaces de vie durables qui reflètent vraiment leur style personnel, avec une connectivité qui permet de nouvelles façons de vivre.”

Débloquez la durabilité au quotidien

En intégrant l’efficacité énergétique et la technologie connectée dans davantage d’appareils et de différentes manières, Samsung contribue à faire de la durabilité une partie intégrante de la vie quotidienne.

Au KBIS, Samsung présentera ses efforts pour améliorer la durabilité tout au long du cycle de vie du produit – de la production à la distribution, à l’utilisation et à l’élimination – et mettre en évidence les économies d’énergie supplémentaires qui accompagnent son SmartThings Énergie1 un service. Le service fournit des informations faciles à comprendre sur la consommation d’énergie de votre maison intelligente, ainsi que des conseils pour vous aider à économiser plus d’énergie. Son mode d’énergie AI intuitif2 optimise automatiquement les paramètres pour réduire la quantité d’énergie consommée par les appareils Samsung connectés,3 ce qui facilite la maximisation des économies d’énergie et aide à réduire les coûts énergétiques de votre maison. Cela inclut jusqu’à 15 % d’économies pour les réfrigérateurs compatibles,4 jusqu’à 20% pour les climatiseurs compatibles5 et jusqu’à 35% pour les laveuses compatibles6 sur certains cycles.7

Pour ses efforts avec SmartThings Energy, Samsung a reçu la première certification SHEMS (Systèmes de gestion de l’énergie pour la maison intelligente) du marché de masse par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). L’EPA a également décerné à Samsung 260 certifications ENERGY STAR®, dont 43 reconnaissances « les plus efficaces ».8

Les participants au KBIS peuvent également en savoir plus sur le nouveau cycle et filtre Moins de microfibres, dont le premier réduit les émissions de microplastiques pendant la lessive jusqu’à 54 %.9 Désormais disponible en Europe, le cycle sera déployé sur les laveuses compatibles en Corée à partir de février de cette année et bientôt aux États-Unis.

Offrez des expériences plus personnalisées grâce à une connectivité avancée

En 2023, les appareils sur mesure offriront des expériences plus personnalisées avec une connectivité pour aider à rendre la vie quotidienne plus pratique et plus productive. Au KBIS, Samsung soulignera comment ses services SmartThings transforment la façon dont les gens interagissent avec les appareils en créant des expériences plus intuitives et transparentes qui apportent le calme dans notre monde connecté.

Les six services SmartThings exposés — SmartThings Énergie, cuisine, soins pour animaux de compagnie, soins des vêtements, soins de l’air et soins à domicile — ajouter de nouveaux niveaux de commodité et d’efficacité à la vie quotidienne. Ensemble, ces services simplifient la gestion des maisons intelligentes en répondant aux divers besoins des consommateurs. Cela est particulièrement vrai dans la cuisine, où SmartThings Cooking offre une approche plus personnalisée de la préparation des repas qui tient compte des objectifs de santé des utilisateurs et de ce qu’ils ont dans leur réfrigérateur. Il fonctionne de manière transparente avec le nouveau four Bespoke AI ™ pour synchroniser les recommandations de recettes avec les paramètres de cuisson, tandis que l’intégration de Samsung Health aide les utilisateurs à suivre leur alimentation pour une vie plus saine. Le four comprend également des caméras qui lui permettent d’optimiser les paramètres de cuisson à l’aide de la technologie de reconnaissance des aliments et permettent aux utilisateurs de créer des vidéos en accéléré de la cuisson des aliments à partager sur les réseaux sociaux.

Autre nouveauté dans la cuisine, le réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex™ Family Hub™+ est doté d’un écran Full HD sans cadre de 32 pouces, parfait pour le multitâche. L’écran plus grand facilite l’utilisation des services SmartThings et rationalise tout, du divertissement à la gestion de la maison, en permettant aux utilisateurs de visualiser plusieurs applications à la fois. Cela signifie que les utilisateurs peuvent profiter de la fonction image dans l’image de Samsung TV Plus pour syntoniser plus de 190 chaînes gratuites.dix tout en ajoutant des articles à leur liste de courses, en suivant une vidéo de recette, en gérant le calendrier familial et plus encore — en même temps. L’écran est également parfait pour afficher des photos de famille ou des œuvres d’art du monde entier à l’aide de services tels que Google Photos et Atelier, respectivement. Le nouveau tableau de bord SmartThings tire également parti de l’écran plus grand pour rendre les commandes de la maison intelligente des ménages facilement accessibles.

Donner vie au sur-mesure

Samsung encourage les consommateurs à explorer le prochain niveau de personnalisation avec de nouveaux produits sur mesure et des expériences immersives. Ceux-ci incluent à la fois MyBespoke11 ainsi qu’une nouvelle expérience de salle d’exposition interactive connue sous le nom de Bespoke Home Virtual.

MyBespoke offre des possibilités infinies de personnalisation, vous permettant de personnaliser votre réfrigérateur Bespoke avec des designs originaux, des illustrations ou vos photos préférées pour la première fois. Vous pouvez concevoir vos panneaux de réfrigérateur MyBespoke uniques en leur genre pour une ou deux portes françaises et Samsung les livrera directement à votre domicile.

Créez votre propre design lorsque vous achetez un réfrigérateur Bespoke sur Samsung.com et remplacez simplement vos panneaux de réfrigérateur Bespoke French Door existants par vos designs MyBespoke personnalisés. Pour compléter les conceptions personnalisées de vos portes supérieures, vous pouvez choisir d’équiper les portes inférieures de votre réfrigérateur d’une variété de couleurs sur mesure audacieuses, vives ou neutres dans des finitions en verre ou métalliques.12

Les participants au KBIS peuvent également s’immerger dans Bespoke Home Virtual, une simulation virtuelle qui les emmène dans un voyage à travers un showroom Bespoke réaliste. Dans le cadre de l’expérience, les participants peuvent personnaliser les couleurs, les matériaux et les finitions des appareils sur mesure, y compris les ensembles de cuisine et les produits de lessive. Ils peuvent également interagir avec ces appareils numériques pour découvrir leur convivialité et voir leurs intérieurs.

Toutes ces innovations et bien d’autres seront exposées à l’exposition KBIS de Samsung, située au stand W4301 du Las Vegas Convention Center. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.samsung.com.

1 Disponible sur les appareils Android et iOS. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires.

2 La disponibilité du mode d’énergie AI dépend de l’emplacement. Le calendrier de lancement du produit peut varier.

3 Le calendrier des produits peut varier. Le mode d’énergie AI sera déployé pour les modèles de réfrigérateurs en tant que mise à jour du réseau de transport optique (OTN) en mai 2023.

4 Disponible sur des modèles spécifiques à partir de mai 2023 via une mise à jour Wi-Fi. Résultats des tests basés sur une comparaison des températures de réglage d’usine des modèles américains avec et sans mode d’énergie AI. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions et des modèles d’utilisation.

5 Basé sur des tests internes des modèles américains. Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement réel de l’utilisateur et des modèles d’utilisation.

6 Basé sur des tests internes sur le modèle WF8900B avec un IEC de 8 lb, sauf pour le cycle de petite charge (IEC de 4 lb). Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

7 Peut être appliqué aux programmes Heavy Duty, Small Load, Towels et Power Rinse uniquement lorsque la température de lavage sélectionnée est « chaude ».

8 Depuis novembre 2022.

9 Testé avec une charge de 2 kg de sweats à capuche 100 % polyester, en comparant le cycle Synthétiques sur le modèle Samsung conventionnel WW4000T et le cycle Moins de microfibres sur WW7000B. Les résultats peuvent être différents selon les vêtements et l’environnement. Testé par le laboratoire Ocean Wise Plastics.

dix Samsung TV Plus est disponible aux États-Unis et en Corée du Sud. Le nombre de canaux peut varier selon l’emplacement.

11 Le service est limité au marché américain.

12 Pour plus d’informations sur les conditions générales de Samsung MyBespoke, visitez : https://www.samsung.com/us/home-appliances/bespoke/refrigerators/mybespoke/terms-and-conditions/.