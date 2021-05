Samsung présente de nouvelles frontières de conception dans une maison sur mesure avec des collaborations de conception en édition limitée – Samsung Global Newsroom

Les collaborations avec les artistes Thibaud Hérem et Andy Rementer et la marque lifestyle HAY pour la gamme de réfrigérateurs Bespoke proposent des designs d’électroménagers inspirants

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui de nouveaux designs Bespoke en édition limitée lors de sa vitrine médiatique mondiale Bespoke Home 2021 pour inciter les consommateurs à créer l’esthétique idéale de leur maison. Samsung s’est associé aux artistes Thibaud Hérem et Andy Rementer ainsi qu’à la marque de style de vie danoise HAY pour proposer des modèles de panneaux de réfrigérateurs sur mesure en édition limitée.

Ces collaborations reflètent la volonté de Samsung de redéfinir les «produits blancs» en repoussant les limites du design pour les appareils électroménagers.

«La position de Samsung en tant que marque de style de vie se développe sur les marchés mondiaux et nous sommes prêts à démontrer notre leadership en matière de conception en présentant les possibilités illimitées de la maison sur mesure», a déclaré Harry Choi, chef de l’équipe de conception, appareils numériques, Samsung Electronics. «Nous voulons utiliser nos produits pour transformer les appareils électroménagers en pièces de marque qui permettent aux clients d’apporter une œuvre d’art dans leur maison d’une nouvelle manière.»

Faites une déclaration avec une œuvre d’art

Thibaud Hérem

Thibaud Hérem est un illustrateur français passionné qui peint des bâtiments et des architectures avec d’incroyables détails dessinés à la main.

Trois dessins personnellement importants pour Hérem ornent les extérieurs de réfrigérateurs Bespoke dans cette collaboration. Ce sont le Château de Fontainebleau; pour ses contributions à l’art et à la culture françaises, les toits de la ville de Londres; qu’il a dessiné pour commémorer les 150e anniversaire du métro de Londres et de la cathédrale Notre-Dame de Paris; qui est connue pour son architecture incroyable qui a résisté aux âges.

Les panneaux Bespoke de Hérem sont déjà vendus en Corée, le design Fontainebleau devant être lancé en édition limitée en France, en Italie et en Pologne via Samsung.com.

Andy Rementer

Andy Rementer est un artiste pop basé aux États-Unis connu pour ses créations pop immédiatement reconnaissables, lumineuses et colorées issues de son travail avec des marques internationales.

Rementer a créé trois designs pour la gamme Bespoke – la première pièce, intitulée «Together», met en valeur la diversité, la communication multiethnique et la paix. Le deuxième design, appelé «City», présente une scène d’une ville animée et colorée pleine de mouvement et de vitalité. Le troisième dessin provient de sa collection «Portraits» et représente les pensées des gens sur la nourriture et les boissons. Il présente l’expression nostalgique d’une personne appréciant une boisson.

La conception de panneau sur mesure de Rementer, «Together», sera disponible aux États-Unis sur Samsung.com.

HAY x Samsung

Fondée par les directeurs créatifs éponymes Mette et Rolf Hay, HAY est une marque de style de vie danoise qui s’engage à travailler avec les meilleurs designers de sa génération du monde entier. Dans cette collaboration, HAY a créé cinq nouvelles couleurs exclusivement pour les panneaux sur mesure de Samsung, inspirées de la nature et des ingrédients alimentaires naturels. Les couleurs mélangées sur mesure comprennent la crème, la squama, la myrtille poussiéreuse, l’artichaut et le chou.