Samsung prépare un Galaxy Fold moins cher à 1 200 $ et un Z Fold 6 plus fin pour la bataille en Chine

Samsung travaille sur une approche à deux volets pour contrer la rude concurrence de la Chine et prévoit de rendre ses téléphones pliables à la fois moins chers et plus fins, tout comme leurs homologues chinois de Huawei, Oppo, OnePlus, Honor et autres. Le dernier téléphones pliables par Oppo, par exemple – les Find N3 et N3 Flip – ou le OnePlus Open presque identique, ont battu ses Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 précisément sur ces points, ajoutant l’insulte des spécifications supérieures à la blessure de conception plus fine.

Samsung Z Fold 6 plus élégant téléphone pliable industrie, Samsung aurait conçu un Galaxy Z Fold 6 qui est beaucoup plus fin que son prédécesseur, rapportent les médias locaux Galaxie Pli en Z 5 est plus épais que tous ses principaux concurrents et est également beaucoup plus cher. Pour compenser ces avantages des Chinoisindustrie, Samsung aurait conçu unqui est beaucoup plus fin que son prédécesseur, rapportent les médias locaux L’Élect . Comme vous pouvez le voir dans leur tableau comparatif ci-dessous, leest plus épais que tous ses principaux concurrents et est également beaucoup plus cher.

Épaisseur et prix du Galaxy Z Fold 5 par rapport à la concurrence

Bien qu’il reste à voir exactement comment Samsung résoudra le problème embêtant de l’épaisseur de son produit phare pliable, étant donné qu’il devra également augmenter la mise en termes de spécifications et de composants haut de gamme à intégrer dans le Z Fold 6, il se préparerait pour résoudre l’autre problème de concurrence que rencontrent ses pliables.

Un Galaxy Fold à 1 200 $

Une autre voie que Samsung explorerait pour faire face à l’assaut des appareils pliables chinois et établir une présence plus solide sur le plus grand marché de téléphonie au monde serait simplement d’en développer un moins cher. Samsung aurait chargé son équipe dédiée de concocter un modèle d’entrée de gamme téléphone pliable qui sera capable de tenir tête aux combinés pliables de Huawei, Oppo, OnePlus, Vivo, Honor ou Xiaomi, et d’accroître sa part de marché loin de la troisième place honorable sur le marché des combinés pliables sur son propre terrain.

Part de marché des appareils pliables Samsung en Chine

Étant donné que la plupart des produits pliables phares de la concurrence coûtent entre 1 200 et 1 300 dollars, le Galaxy Fold d’entrée de gamme de Samsung devrait également viser ce niveau de prix, ce qui représenterait une réduction de plus de 30 % par rapport au prix. Galaxie Pli en Z 5.

La raison pour laquelle Samsung ne souhaite pas développer un téléphone moins cher dans la gamme Flip résiderait dans le fait que le design à clapet est désormais plus populaire et bien ancré dans l’esprit des consommateurs, et que son prix inférieur à 1 000 $ est déjà assez bas. .

Reste à savoir comment et quand Samsung proposera un membre beaucoup plus abordable de sa gamme Galaxy Fold, mais il aurait abandonné l’idée de le sortir cette année, car cela cannibaliserait les ventes du Galaxy Z Fold 6 et même le Z Flip 6, donc 2025 pourrait être le pari le plus sûr.