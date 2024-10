Samsung prépare deux téléphones Galaxy Z Fold7 l’année prochaine, suggère un rapport

Selon un rapport publié par GalaxieClubSamsung prépare non pas une mais deux versions de son téléphone Galaxy Z Fold7. La source proche de la publication d’information a partagé trois noms de code pour les pliables de l’année prochaine : B7qui est le Z Flip7, Q7qui est le Z Fold7 et un inconnu Q7M pliable.

Étant donné qu’il commence par « Q7 », il est facile de supposer qu’il s’agit d’un appareil Z Fold, mais la désignation « M » n’est pas claire pour l’instant. L’édition spéciale du Galaxy Z Fold6 récemment lancée en Corée du Sud porte le nom de code Q6A, donc si le Q7M était un combiné en édition spéciale, il aurait dû être Q7A. Ou du moins c’est ce que nous pensons.

Peut-être que le modèle Q7M est le modèle pliable à faible coût dont les pronostiqueurs parlent depuis un an. Certains suggèrent que Samsung travaille à élargir sa gamme Fold et Flip avec des options plus économiques, mais nous n’avons encore rien de substantiel.

