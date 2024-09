Samsung prend une nouvelle décision concernant le prix du Galaxy S24 FE

Un smartphone Samsung Galaxy S23 FE dans un magasin Best Buy à Montréal, Québec, Canada, le vendredi 2 janvier. … [+] 19, 2024. © 2024 Bloomberg Finance LP

Cette histoire a été mise à jour le 25 septembre avec des détails sur la date de sortie.

Selon de nouvelles fuites, le prochain Galaxy S24 FE de Samsung coûterait plus cher que son prédécesseur et sortirait la semaine prochaine.

Les nouvelles sur les spécifications proviennent du célèbre leaker OnLeaks, via Smartprixqui affirme que Samsung augmentera le prix du Galaxy S24 FE aux États-Unis à 649 $ pour la version 128 Go et à 709 $ pour le modèle de stockage 256 Go. Cela représente une augmentation de prix de 50 $ par rapport au Galaxy S23 FE de l’année dernière, lancé à 599 $.

Cette augmentation de prix pourrait être due aux nouvelles promesses logicielles faites par Samsung. Smartprix Selon le constructeur, Samsung offrira sept ans de mises à jour et de correctifs de sécurité Android lors du lancement du S24 FE. Cela correspond à la nouvelle promesse de Google sur les mises à jour et à la politique officieuse de sept ans d’Apple.

Nous ne savons pas combien de ces sept ans promis seront consacrés aux mises à jour Android ou aux correctifs de sécurité. Mais compte tenu du fait que le Galaxy S24 offre sept ans pour les deux, et de la rumeur selon laquelle Samsung le fera similaire pour ses appareils les moins chers de la série A, il est alors prudent de supposer que la société coréenne fournira la quantité complète de mises à niveau du système d’exploitation au S24 FE.

Le coût de la maintenance des appareils pendant une aussi longue période est élevé et cela pourrait se refléter dans le nouveau prix. L’article mentionne également que le téléphone sera sans surprise lancé avec Galaxy AI, que Samsung déploie actuellement sur des millions d’appareils Galaxy plus anciens. Cela a son propre coût, même si Samsung pourrait finir par facturer séparément l’accès à sa boîte à outils d’IA l’année prochaine.

Il y a de fortes chances que Samsung réduise le prix du Galaxy S24 FE dans un avenir proche si l’on en croit les récentes promotions agressives de l’entreprise. Attendez-vous à ce que le Galaxy S24 FE soit lancé avec des offres de précommande généreuses et un bon d’achat pour un appareil portable Samsung, une offre que l’entreprise aime proposer pour les lancements majeurs.

Le Galaxy S24 FE sera équipé d’une batterie de 4600 mAh, d’un écran AMOLED Full HD de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et il sera alimenté par la puce Exynos 2400e, avec 8 Go de RAM. L’équipement photo est le même que celui du modèle de l’année dernière, avec un capteur principal de 50 MP, un ultra-large de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x.

Mise à jour du 25 septembre : Samsung a accidentellement divulgué le Galaxy S24 FE via une page de précommande désormais supprimée. Samsung a publié le site hier, qui a été repéré par WinFuturepuis rapidement supprimé par la société coréenne.

La page de précommande a confirmé les spécifications déjà divulguées, le design et surtout le nouveau prix. Mais elle a également fourni une date de sortie : le 3 octobre. On ne sait pas si cela signifie qu’il sera entre les mains des gens ce jour-là, ou simplement disponible à la réservation. Quoi qu’il en soit, l’appareil sera bientôt disponible.

Ailleurs, une vidéo de déballage a été partagée par un pronostiqueur Evan Blassqui semble être du matériel marketing de Samsung. La vidéo nous donne un bon aperçu de l’appareil et confirme à nouveau les fuites de spécifications précédentes, notamment sa configuration à triple caméra, son indice IP68 et les compétences Galaxy AI.