Samsung pousse maintenant One UI 5.0 vers la famille de tablettes Galaxy Tab S8

Les tablettes phares de la série Galaxy Tab S8 reçoivent désormais une One UI 5.0 stable. En première ligne, les unités compatibles 5G en Europe, avec la mise à jour apportant Android 13 et le correctif de sécurité de novembre 2022 avec près de 50 correctifs de confidentialité et de vulnérabilité.

La vanille Samsung Galaxy Tab S8 reçoit la version du firmware X706BXXU2BVK4la Galaxy Tab S8+ devient X806BXXU2BVK4tandis que la Galaxy Tab S8 Ultra est X906BXXU2BVK4.

Les améliorations majeures incluent une interface utilisateur remaniée et plus de couleurs pour la fonction Palette de couleurs qui est la conception de Material You de Samsung. La société a ajouté l’OCR (Optical Character Recognition), une fonctionnalité qui extrait le texte des images.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante est Modes & Routines, désormais appelée Bixby Routines, vous permettant de définir différentes routines et actions pour différents comptes et entrées. One UI 5.0 apporte également de nouveaux emojis de tous types – animés, AR, ainsi que des cœurs bleu clair et roses fournis avec la mise à jour Emoji 15.0 du Consortium Unicode.

