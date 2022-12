Samsung pousse Android 13 vers encore plus d’appareils

Il semble que Samsung soit pressé de faire passer le plus grand nombre de ses clients à Android 13 (One UI 5) avant le début des vacances. Étant donné que Samsung est le roi en titre des mises à jour Android, cela n’est pas choquant et nous plaît en tant que simples sujets dans sa cour royale de mise à niveau logicielle.

La gamme Galaxy S20, ainsi que le Galaxy Z Flip 3, sont ajoutés à la liste des appareils mis à niveau vers Android 13. Cette gamme S20 comprend les S20, S20+ et Galaxy S20 Ultra. Le Galaxy S20 FE n’est actuellement pas inclus, mais devrait toujours voir cette mise à jour à un moment donné.

Une fois mis à jour, voici les versions du logiciel que vous verrez.

Galaxie S20 : G981VSQU3GVK1

: G981VSQU3GVK1 Galaxy S20+ : G986USQU3GVK1

: G986USQU3GVK1 Galaxy S20 Ultra : G988USQU3GVK1

: G988USQU3GVK1 Galaxy ZFlip 3: F711USQU3EVK3

Curieux de savoir ce que contient la mise à niveau Android 13 (One UI 5) pour les appareils Samsung ? Voir ici.

Allez les attraper !

// Verizon [2] [3] [4]