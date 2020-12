La série Samsung Galaxy Note est la gamme de smartphones haut de gamme de la société dont l’avenir a été évoqué à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Plus récemment, un rapport indiquait que le géant de la technologie sud-coréen interromprait la série pour se concentrer sur les autres gammes haut de gamme comme les smartphones Galaxy S et Galaxy Fold. Maintenant, l’éditeur sud-coréen Yonhap News Agency, citant une source Samsung, affirme que l’entreprise ne pourrait pas interrompre la série Galaxy Note et actualiserait la gamme avec de nouveaux modèles l’année prochaine. Samsung n’a pas encore confirmé officiellement l’un ou l’autre des développements.

Plus tôt en décembre, Reuters citant des sources de l’industrie avait affirmé que Samsung ne lancerait pas de nouveaux smartphones de la série Galaxy Note en 2021, une décision qui refléterait la forte baisse de la demande de smartphones haut de gamme en raison de la coronavirus pandémie. Notamment, un rapport de la société de recherche Counterpoint avait déclaré que les ventes de la série Note de Samsung devraient chuter d’un cinquième à 8 millions d’unités cette année en raison de la pandémie. De même, les ventes de la série Galaxy S devraient chuter de 5 millions à moins de 30 millions d’unités cette année, ajoute le rapport. Lancés pour la première fois en 2011, les téléphones Samsung Note sont populaires pour leur grand écran, leurs capteurs d’appareil photo et la prise en charge du stylet (Samsung S-Pen).

Auparavant, la rumeur disait que le prochain Galaxy S21 Ultra prendrait en charge le stylet S-Pen. Récemment, Samsung Mobile Chief TM Roh dans un article de blog a fait allusion à ce développement en disant: « Nous avons également prêté attention aux aspects préférés des gens de l’expérience Galaxy Note et sommes ravis d’ajouter certaines de ses fonctionnalités les plus appréciées à d’autres appareils de notre gamme. «

Samsung avait lancé la nouvelle série Galaxy Note 20 en Inde en août de cette année. Le Galaxy Note 20 vanille qui est disponible en trois options de couleur est au prix de Rs 77,999 tandis que le Galaxy Note 20 Ultra est livré avec un prix de Rs 1,04,999. Les deux appareils disposent d’un stockage de 256 Go, bien que le modèle Ultra prenne en charge la connectivité 5G.