Samsung pourrait lancer une variante plus abordable du Galaxy Z Fold 6 dans l’espoir d’augmenter sa pénétration du marché

Maintenant que la série Galaxy S24 est enfin disponible en précommande, Samsung va se concentrer sur sa prochaine gamme phare : la série Galaxy Z, et cette année, nous savons avec certitude que nous aurons le Galaxy. Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Cependant, un nouveau rapport indique qu’il pourrait y avoir une version moins chère du pliable cette année, car Samsung cherche à changer de stratégie.

Un Galaxy Z Fold 6 moins cher semble être une proposition attrayante, mais tant que nous ne perdons pas en durabilité

Le rapport suggère que Samsung travaille au développement d’un modèle d’entrée de gamme du Galaxy Z Fold 6. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un appareil pliable abordable, car il a déjà fait le tour de l’actualité, et Samsung a a abattu les rumeurs. Le raisonnement derrière un pliable d’entrée de gamme est que le géant technologique sud-coréen veut augmenter le taux de pénétration du marché des téléphones pliables et également obtenir une part du gâteau du marché chinois des téléphones pliables, qui est largement dominé par des sociétés comme Huawei et Honneur.

Le rapport suggère également qu’il pourrait y avoir des difficultés à lancer un Galaxy Z Fold 6 d’entrée de gamme, car les conditions de l’industrie ne sont pas aussi bonnes. Cela conduira à une concentration de la demande sur le segment haut de gamme, et si Samsung va de l’avant avec le lancement d’un téléphone pliable plus abordable, cela pourrait nuire aux bénéfices de l’entreprise à long terme.

Le premier téléphone Galaxy Z Fold a fait ses débuts en 2019 et depuis lors, Samsung lance deux téléphones pliables chaque année. Cependant, cette année, la société pourrait lancer plus de deux appareils, et le Galaxy Z Fold 6, plus abordable, pourrait être le cas. La seule chose qui me préoccupe est que Samsung devra peut-être faire des économies avec un téléphone pliable plus abordable, car ces téléphones sont déjà plus chers que leurs homologues standard.

Si vous êtes resté en contact avec ce que fait Samsung, il y a environ deux mois, la société a qualifié les rumeurs d’un téléphone pliable abordable de « sans fondement », et maintenant ce rapport contredit la première déclaration de Samsung. Nous ne savons vraiment pas si l’entreprise va aller de l’avant avec un Galaxy Z Fold 6 moins cher, mais si nous entendons des détails sur un changement de stratégie, nous vous le ferons savoir.

Des téléphones pliables moins chers sont tout à fait possibles, et des sociétés comme Honor, Tecno et d’autres le prouvent. Cependant, nous devons voir à quel point Samsung est disposé à supprimer les fonctionnalités haut de gamme afin de proposer des téléphones pliables de qualité mais abordables.

Source de nouvelles: L’Élect