Selon certaines rumeurs, Samsung organiserait un autre événement Unpacked en avril, où la société pourrait lancer de nouveaux PC Samsung. Le géant sud-coréen de la technologie a organisé le deuxième événement Galaxy ‘Awesome’ Unpacked plus tôt cette semaine, où il a lancé les smartphones Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72. Le premier événement Galaxy Unpacked qui a eu lieu plus tôt cette année a vu l’arrivée de la série Galaxy S et plus encore. De plus, Samsung aurait lancé le Galaxy S21 FE lors du quatrième événement Unpacked, «provisoirement» le 19 août.

Selon une prétendue mini-feuille de route partagée par le pronostiqueur Evan Blass sur Voice, le géant sud-coréen de la technologie pourrait lancer plus de produits entre les troisième et quatrième événements Unpacked. Samsung devrait lancer la version « Lite » du Samsung Galaxy Tab S7 en juin. La société a commencé à présenter cette gamme de tablettes atténuées avec la Galaxy Tab S5e et l’a suivie avec la Galaxy Tab S6 Lite de l’année dernière.

Blass ajoute que Samsung pourrait lancer le successeur du Galaxy A21 (lancé pour la première fois en avril 2020), surnommé Galaxy A22, en juillet 2021. La variante 5G du téléphone pourrait également être lancée aux côtés du 4G Galaxy A22. « Nous attendons également un autre téléphone de la même gamme, qui n’est pas mentionné sur la feuille de route: le Galaxy A82 5G avec (probablement) un module de caméra à double usage », a déclaré le pronostiqueur.

LIRE AUSSI: Pas de nouveaux téléphones Samsung Galaxy Note en 2021, mais Samsung confirme que la série Premium vivra

Au lieu de lancer un nouvel appareil Galaxy Note, Samsung aurait dévoilé la « version fan » du Samsung Galaxy S21 lors du quatrième événement Unpacked de cette année en août. L’événement pourrait avoir lieu le 19 août, ajoute le pronostiqueur. Récemment, DJ Koh, co-PDG de Samsung Mobile Communications, a révélé que la série Galaxy Note ne serait pas abandonnée. L’exécutif a également confirmé que la série de smartphones premium ne sera pas rafraîchie cette année. Plus tôt en février, un autre rapport avait affirmé que la société travaillait sur «l’édition pour les fans» du Galaxy Note 20. Le lancement présumé du Galaxy Note 20 FE était prévu à la fin de cette année.