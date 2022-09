Samsung pourrait apporter des téléphones Galaxy S23 alimentés par Exynos après tout

Samsung a des conflits internes pour savoir si Exynos devrait alimenter les smartphones Galaxy S23, a révélé un leakster. Cette information intervient deux mois après que Qualcomm a presque confirmé que tous les téléphones seront alimentés par la plate-forme Snapdragon 8 Gen 2.

Selon Univers de glace, la division Samsung MX (Mobile eXperience) est déçue des performances du chipset maison des smartphones Galaxy S22. D’autre part, les dirigeants de haut niveau souhaitent toujours que les produits phares de l’année prochaine soient livrés avec Exynos 2300, fabriqué par Samsung Semiconductors.

Actuellement, environ 70% des téléphones Samsung Galaxy S22 sont livrés avec Exynos 2200. La plate-forme coréenne est destinée aux appareils en Europe, dans la CEI (Communauté des États indépendants), en Afrique et au Moyen-Orient. Les 30% restants ont un Snapdragon 8 Gen 1 et vendent aux Amériques, en Corée du Sud, en Chine, au Japon et en Inde. L’Asie du Sud-Est est un mélange des deux.

Les puces Exynos 2200 et Snapdragon 8 Gen 1 sont toutes deux construites sur le processus 4 nm et bien que la plate-forme Samsung dispose d’un GPU légèrement plus puissant, le processeur de la puce Qualcomm est toujours légèrement plus rapide. Les attentes sont que la situation sera similaire avec les chipsets de nouvelle génération.

