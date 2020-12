SEOUL: Samsung Electronics Co Ltd pourrait interrompre son téléphone premium Galaxy Note l’année prochaine, selon des sources connaissant le sujet, une décision qui refléterait la forte baisse de la demande de smartphones haut de gamme en raison de la coronavirus pandémie.

Le Galaxy Note, connu pour son grand écran et son stylet pour la prise de notes, est l’une des deux séries de téléphones haut de gamme de Samsung – l’autre étant le Galaxy S plus compact qui attire les consommateurs avec ses pièces à la pointe de la technologie.

À l’heure actuelle, le géant sud-coréen de la technologie n’a pas l’intention de développer une nouvelle version du Galaxy Note pour 2021, ont déclaré trois sources, refusant d’être identifiées car les plans n’étaient pas publics.

Au lieu de cela, le modèle haut de gamme de la série Galaxy S, le S21, aura un stylet et la prochaine version du téléphone pliable de Samsung sera compatible avec un stylet, qui sera vendu séparément, a déclaré l’une des sources.

Une deuxième source a déclaré que les efforts de développement de l’entreprise qui auraient normalement été dirigés vers le Note seraient désormais canalisés dans sa gamme de téléphones pliables.

Samsung a refusé de commenter.

Tom Kang, analyste au cabinet de recherche Counterpoint, a déclaré que les ventes de la série Note de Samsung devraient chuter d’un cinquième à 8 millions cette année, tandis que les ventes de la série S devraient chuter de 5 millions à moins de 30 millions.

«La demande de prime a diminué cette année et de nombreuses personnes ne recherchent pas de nouveaux produits», a-t-il déclaré.

Le Galaxy Note 20 a été lancé aux États-Unis cette année avec un prix de 999 $, à égalité avec le Galaxy S20 tandis que l’iPhone 12 commence à 799 $.

Samsung a lancé le Note pour la première fois en 2011, innovant sur le marché des modèles d’écran plus grands et l’aidant à dépasser Apple Inc pour devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde pour la première fois cette année.