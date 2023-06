Samsung peut montrer le Galaxy Z Flip 5 dans le premier déballage de Séoul

Samsung prévoit d’organiser son prochain événement Galaxy Unpacked dans son pays d’origine pour la première fois le mois prochain, a annoncé mardi le géant coréen de l’électronique.

Le 27e événement de lancement Unpacked de Samsung aura lieu à Séoul fin juillet, a indiqué la société dans un communiqué indiquant qu’elle dévoilerait sa prochaine génération d’appareils pliables. Cela pourrait inclure les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 attendus.

Dans le passé, Samsung a généralement choisi de dévoiler sa nouvelle gamme d’appareils dans des villes comme New York et Barcelone. La société est selon la rumeur, des plans pour des événements de lancement séparés aux États-Unis et au Canada, mais Samsung n’a pas encore annoncé d’événements Unpacked supplémentaires.

Les téléphones pliables ont attiré beaucoup d’attention ces dernières années, bien qu’ils n’aient pas encore atteint le moment où ils sont devenus un appareil de nouveauté. Mais ils semblent prendre de l’ampleur : au cours des dernières semaines seulement, Google a annoncé son premier téléphone pliable, appelé Pixel Fold, et Motorola a dévoilé les nouveaux Razr Plus et Razr.

« La catégorie pliable incarne la philosophie de Samsung consistant à proposer une innovation révolutionnaire qui repousse les limites pour remodeler l’avenir des expériences mobiles », a déclaré TM Roh, responsable de l’activité expérience mobile chez Samsung, dans un communiqué.

Avec la sortie l’année dernière du Galaxy Z Flip 4, l’actuel phare pliable de Samsung, la société a fait un pas dans la bonne direction dans sa quête pour gagner l’intérêt et les portefeuilles des consommateurs, a écrit Lisa Eadicicco de CNET plus tôt ce mois-ci.

Elle a fait l’éloge de la conception raffinée de l’appareil, de l’amélioration de la photographie nocturne et de la durée de vie plus longue de la batterie. Mais elle a encore une liste de souhaits de suggestions d’amélioration qui, selon elle, rendront le pliable de Samsung plus attrayant.

Eadicicco suggère que le Galaxy Z Flip 5 a besoin d’un écran de couverture plus grand et pourrait ajouter plus de fonctionnalités au mode Flex, qui exploite la capacité du téléphone à se plier et à se plier de différentes manières.

Samsung n’a pas annoncé de date précise pour l’événement ni taquiné des produits spécifiques qui devraient être annoncés, mais peut-être qu’un nouveau Galaxy Z Flip sera dévoilé qui exploitera ces suggestions. Vous pouvez vous attendre à ce que CNET soit sur place pour l’événement avec tous les détails, commentaires et avis d’experts.